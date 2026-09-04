Илиан Илиев-младши и неговият Истанбулспор с тежка загуба (ВИДЕО)

Илиан Илиев-младши игра 64 минути за Истанбулспор, който допусна тежко поражение с 0:4 от Бурсаспор в 5-ия кръг на турската Първа лига.

Големият герой за домакините от Бурсаспор беше Келечи Ихеаначо. Нигерийският национал пристигна при "зелените крокодили" през лятото от Селтик и заби две попадения във вратата на Истанбулспор.

Ихеаначо прати топката в мрежата на гостите в средата на първото полувреме, но голът му беше отменен заради засада. Малко преди почивката нигериецът финтира защитник в жълто и с левия крак откри резултата. В 58-ата минута Халил Акбунар удвои преднината на Бурсаспор, а малко след това Илиан Илиев отстъпи мястото си на Вефа Темел.

Интригата изчезна окончателно в 67-ата минута след автогол на Дуран Шахин, а в 77-ата Ихеаначо използва объркване в отбраната на Истанбулспор и за четвърти път простреля безпомощния Алп Тутар.

След успеха си Бурсаспор събра 12 точки и е само на една зад лидера Батман Петролспор. Тимът на бившия халф на ЦСКА още няма победа от началото на сезона и се намира на предпоследното 19-о място с едва 2 точки.