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Илиан Илиев-младши и неговият Истанбулспор с тежка загуба (ВИДЕО)

Илиан Илиев-младши и неговият Истанбулспор с тежка загуба (ВИДЕО)

4 Септември, 2026 10:31 351 0

  • илиан илиев-младши-
  • истанбулспор. футбол

Келечи Ихеаначо герой за Бурсаспор с два гола

Илиан Илиев-младши и неговият Истанбулспор с тежка загуба (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илиан Илиев-младши игра 64 минути за Истанбулспор, който допусна тежко поражение с 0:4 от Бурсаспор в 5-ия кръг на турската Първа лига.

Големият герой за домакините от Бурсаспор беше Келечи Ихеаначо. Нигерийският национал пристигна при "зелените крокодили" през лятото от Селтик и заби две попадения във вратата на Истанбулспор.

Ихеаначо прати топката в мрежата на гостите в средата на първото полувреме, но голът му беше отменен заради засада. Малко преди почивката нигериецът финтира защитник в жълто и с левия крак откри резултата. В 58-ата минута Халил Акбунар удвои преднината на Бурсаспор, а малко след това Илиан Илиев отстъпи мястото си на Вефа Темел.

Интригата изчезна окончателно в 67-ата минута след автогол на Дуран Шахин, а в 77-ата Ихеаначо използва объркване в отбраната на Истанбулспор и за четвърти път простреля безпомощния Алп Тутар.

След успеха си Бурсаспор събра 12 точки и е само на една зад лидера Батман Петролспор. Тимът на бившия халф на ЦСКА още няма победа от началото на сезона и се намира на предпоследното 19-о място с едва 2 точки.


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