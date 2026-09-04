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Киеза и Ендо аут от списъка на Ливърпул за Шампионската лига

Киеза и Ендо аут от списъка на Ливърпул за Шампионската лига

4 Септември, 2026 08:29 439 0

  • федерико киеза-
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  • шампионска лига

Ираола залага на млади и възстановяващи се играчи

Киеза и Ендо аут от списъка на Ливърпул за Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Федерико Киеза и Уатару Ендо не бяха включени в групата от 25 футболисти на Ливърпул за груповата фаза на Шампионската лига. Италианският национал, който се присъедини към клуба от Ювентус през август 2024 г., остава извън списъка за втори пореден сезон.

През миналата кампания, под ръководството на бившия мениджър Арне Слот, Киеза първоначално също не попадна в състава, но впоследствие беше добавен, след като защитникът Джовани Леони получи контузия на коляното през септември.

В момента 28-годишният Киеза лекува травма, но се очаква да поднови тренировки по време на паузата за националните отбори по-късно този месец.

Японският халф Уатару Ендо също не намери място в групата. Той остана неизползвана резерва в първите два мача в Премиър лийг, а вместо него в списъка на Андони Ираола попадна 21-годишният Джеймс Макконъл.

Въпреки че се възстановяват от сериозни контузии, защитниците Леони и Конър Брадли, както и нападателят Юго Екитике, бяха включени в състава за Шампионската лига. Леони може да се завърне към тренировъчния процес по време на международната пауза през септември. Завръщането на Брадли и Екитике обаче се очаква да отнеме повече време.

Ливърпул стартира кампанията си в Шампионската лига с домакински мач срещу Атлетико Мадрид в сряда, 9 септември.


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