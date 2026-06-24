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Илиан Илиев-младши подписа с Истанбулспор

Илиан Илиев-младши подписа с Истанбулспор

24 Юни, 2026 21:25 564 4

  • илиан илиев-младши-
  • истанбулспор-
  • цска-
  • футбол-
  • трансфер

Българският полузащитник ще носи емблематичния №10 в турския клуб

Илиан Илиев-младши подписа с Истанбулспор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен талант Илиан Илиев-младши официално се присъедини към турския Истанбулспор, слагайки край на престоя си в ЦСКА. След изтичането на договора си с "червените", офанзивният халф избра да поеме по нов път и да се впусне в предизвикателствата на турския футбол. Трансферът се осъществява като свободен агент, което дава възможност на Илиев да се докаже на международната сцена.

В новия си отбор Илиев ще носи престижния номер 10 – символ на лидерство и креативност на терена. Истанбулспор, който през изминалия сезон завърши на 11-о място във втората по сила турска лига, се надява с привличането на българина да подсили атакуващата си мощ и да се изкачи по-нагоре в класирането.

През последните години Илиан Илиев-младши натрупа ценен опит в българското и чуждестранното първенство. С екипа на ЦСКА той изигра 60 срещи и реализира пет попадения. Освен това, полузащитникът е защитавал цветовете на Черно море, кипърския Аполон Лимасол и гръцкия Кифисия, което го прави добре подготвен за новите предизвикателства в Турция.


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  • 1 Така Така

    0 1 Отговор
    Не бих го взел ако имах клуб . И в ЦСКА нищо не показа

    21:32 24.06.2026

  • 2 ВарнаМоряците

    1 0 Отговор
    алчен и без морал като татко си !

    22:05 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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