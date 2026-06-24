Илиан Илиев-младши подписа с Истанбулспор

Българският футболен талант Илиан Илиев-младши официално се присъедини към турския Истанбулспор, слагайки край на престоя си в ЦСКА. След изтичането на договора си с "червените", офанзивният халф избра да поеме по нов път и да се впусне в предизвикателствата на турския футбол. Трансферът се осъществява като свободен агент, което дава възможност на Илиев да се докаже на международната сцена.

В новия си отбор Илиев ще носи престижния номер 10 – символ на лидерство и креативност на терена. Истанбулспор, който през изминалия сезон завърши на 11-о място във втората по сила турска лига, се надява с привличането на българина да подсили атакуващата си мощ и да се изкачи по-нагоре в класирането.

През последните години Илиан Илиев-младши натрупа ценен опит в българското и чуждестранното първенство. С екипа на ЦСКА той изигра 60 срещи и реализира пет попадения. Освен това, полузащитникът е защитавал цветовете на Черно море, кипърския Аполон Лимасол и гръцкия Кифисия, което го прави добре подготвен за новите предизвикателства в Турция.

İstanbulspor ailesine hoş geldin 𝑰𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐𝒗 𝑰𝒍𝒊𝒆𝒗. 💛🖤 pic.twitter.com/bQg9b48B4y — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) June 24, 2026