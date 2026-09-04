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US Open: абсурдни цени, инфлуенсъри и ринг лампи превръщат турнира в шоу извън корта

US Open: абсурдни цени, инфлуенсъри и ринг лампи превръщат турнира в шоу извън корта

4 Септември, 2026 09:01 1 274 5

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Сандвич стигна 30 долара, коктейлът "Honey Deuce" е 23, а билети за финала се препродават за десетки хиляди

US Open: абсурдни цени, инфлуенсъри и ринг лампи превръщат турнира в шоу извън корта - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

US Open отдавна носи славата на "най-голямото шоу в тениса", но тази година шоуто започва да дразни част от хората, дошли заради самия тенис. В първите дни на турнира недоволството сред феновете се засилва заради високите цени и поведението на част от инфлуенсърите по трибуните. Стигна се дотам, че съдия трябваше да се намеси заради използването на ринг лампа по време на разиграване, пише tenniskafe.com.

Един от най-фрапиращите случаи се разигра по време на мача на Наоми Осака срещу Анастасия Захарова на "Артър Аш".

Група инфлуенсъри използвала фотографска ринг лампа, за да снима съдържание за социалните мрежи, докато на корта се играе точка. Наложило се съдията на стола да направи забележка и да поиска това да бъде прекратено.

Случката се превърна в пореден повод за критики към все по-силното присъствие на инфлуенсърската култура на турнира.

"Инфлуенсърите съсипват турнира"
Особено остро реагира Джак Мак, водещ на подкаста "Barstool Sports".

"С колегите ми сме много близо до това да започнем инициатива за забрана на присъствието на инфлуенсъри на US Open, защото достигнахме до повратна точка в начина, по който те съсипват турнира", заяви той. И даде за пример случая с ринг лампата, за да покаже докъде според него е стигнал проблемът.

По думите му през последните години присъствието на US Open все повече се е превърнало в демонстрация на социален статус в социалните мрежи, вместо единствено в преживяване за почитателите на тениса.

Той признава логиката организаторите да използват инфлуенсъри, за да достигат до нова публика, но смята, че ефектът започва да става обратен.

"Привличате много хора, които са фенове не на тениса, а на това да позират с техния "Honey Deuce" в Инстаграм сторита. В същото време повишавате цените и така прогонвате истинските фенове", коментира още Мак.

30 долара за сандвич
Именно цените са другата голяма тема, която предизвиква недоволство.

Сандвич с пастрами в комплекса се предлага за 30 долара, докато вариантите с говеждо и пуешко струват по 29 долара. Порция чипс пък достига 9,95 долара.

Официалната кърпа на US Open вече струва 50 долара, или с 12 долара повече спрямо миналата година.

Емблематичният коктейл на турнира "Honey Deuce" също не е евтино удоволствие – чашата е 23 долара.

Според посочените данни през US Open 2025 са продадени 738 459 такива коктейла, донесли приходи от над 17 млн. долара.

30 000 долара за финала
Още по-впечатляващи са сумите на вторичния пазар за билети.

В някои платформи пропуски за мъжкия финал се препродават за около 30 000 долара.

Високите цени при най-големите спортни събития не са новост, но комбинацията между все по-скъпото преживяване и поведението на част от публиката започва да поражда въпроса дали US Open не се превръща повече в място, на което трябва да бъдеш видян, отколкото в място, на което отиваш да гледаш тенис.

Точно това е и основният аргумент на критиците на новата тенденция – няма нищо лошо тенисът да привлича различна и по-млада аудитория, стига стремежът към перфектното видео за социалните мрежи да не пречи на играчите и на хората, дошли да гледат мача.

А когато ринг лампата светне по време на разиграване, границата между тенис турнир и снимачна площадка очевидно започва да се размива.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн

    3 0 Отговор
    Тез двети съ пучти убави къто мойтъкозъ, мъ щот не съм я гримирал! Къто и турначирвило и сенки, и по убавъ от тез става!

    09:07 04.09.2026

  • 3 авантгард

    0 0 Отговор
    Карантина за болните от инфлуенца.
    С изключение на всеотдайните и всеизпълняващите с умения.

    09:25 04.09.2026

  • 4 Пришелец

    1 0 Отговор
    "За стойката почивен ден няма!"
    Еманация на това е и самият им президент.А бе,Американска работа.

    09:32 04.09.2026

  • 5 Пришелец

    0 0 Отговор
    Фриц е с нова приятелка.Снимката не е свежа.

    09:34 04.09.2026

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