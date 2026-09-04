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Футболист на Реал Мадрид благодари на съда, че отърва затвора

Футболист на Реал Мадрид благодари на съда, че отърва затвора

4 Септември, 2026 09:59 570 0

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Раул Асенсио бе оневинен по обвинение в разпространение на интимни клипове с непълнолетни

Футболист на Реал Мадрид благодари на съда, че отърва затвора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио направи емоционално обръщение, след като бе оневинен по делото за разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание. В поста той засегна редица аспекти от проблемите около себе си, в това число и факта, че бе осъден заради шофиране в нетрезво състояние.

Ето какво написа самият Асенсио, който бе нахокан от треньора Жозе Моуриньо:

„Днес, след дълго мълчание и уважение към съдебния процес, в който винаги съм вярвал, мога да кажа, че съм оневинен. Вярвам, че дойде време да споделя няколко думи. През тези месеци преживях трудна ситуация и понякога трябваше да гледам как се публикуват информации и мнения за мен, преди правосъдието да се произнесе.

Разбирам и уважавам работата на медиите и правото да се информира и изразява мнение, но също така вярвам, че е важно да се помни, че зад всяка новина стои човек и семейство, които живеят с последствията от всичко публикувано.

Винаги съм вярвал, че правосъдието в крайна сметка ще постави нещата на мястото им. Днес има съдебно решение, което говори само за себе си, и го приемам със спокойствие и удовлетворение, че мога да затворя една много важна за мен глава. Освен това той благодари на всички, които са го подкрепяли: Не искам да се спирам на шума или трудните моменти. Предпочитам да се държа за подкрепата на хората, които бяха до мен и ми вярваха през цялото това време. Искам дълбоко да благодаря на семейството си, приятелите, агента, адвокатите и всички, които ме придружаваха и ми даваха сила, когато най-много се нуждаех.

Искам да благодаря и на Реал Мадрид и на всички в клуба, които ми показаха доверието си и ми позволиха да продължа да работя, да се развивам и да се наслаждавам на това, което обичам най-много: да играя футбол.“ Футболистът се обърна и към тези, които са го коментирали публично. „Към онези, които говореха за мен през тези месеци, искам само да помоля, сега, когато правосъдието се произнесе, тази част от историята също да бъде разказана със същото внимание.

Искам да коментирам и инцидент, свързан с тест за алкохол в кръвта. Дълбоко съжалявам за случилото се и напълно поемам отговорността си. Това беше преживяване, от което научих много, и съм напълно наясно, че няма да се повтори.“ В заключение той заяви, че гледа напред: „Сега искам да гледам напред, да продължа да работя, да се развивам и да се съсредоточа върху това, което обичам най-много: да играя футбол. Сега е мой ред да говоря. И съм абсолютно съгласен с моя треньор: не само на терена, но и извън него. Hala Madrid. Нека никой не се съмнява в това.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raúl Asencio (@asencio)


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