Ливърпул официално обяви трансфера на изгряващия френски нападател Джилиан Н'Гесан. Само на 18 години, младият национал ще се присъедини към английския гранд с постоянен договор, който ще влезе в сила през януари 2027 година. Информацията бе потвърдена от клуба чрез публикация в социалните мрежи, предизвиквайки буря от ентусиазъм сред феновете.

Джилиан Н'Гесан направи първите си стъпки в професионалния футбол с екипа на Сент Етиен през сезон 2024/2025. С бързината, техниката и головия си нюх, той бързо привлече вниманието на скаутите от цяла Европа. Въпреки младостта си, Н'Гесан вече е доказал, че притежава качества, достойни за най-високо ниво.

Преди да облече червената фланелка на Ливърпул, талантливият нападател ще доиграе сезон 2026/27 под наем в елитния френски тим Стад Брест. Това ще му даде възможност да натрупа още ценен опит и да се подготви за предизвикателствата на английския футбол.

Н'Гесан не е непознат на международната сцена – той е преминал през всички юношески формации на Франция и се отличи с участията си на Световното първенство до 20 години, където записа седем мача. Представянето му на този форум затвърди репутацията му на един от най-обещаващите млади нападатели в Европа.