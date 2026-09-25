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Разкриха голяма трансферна врътка: Интер е искал Киеза, но сделката пропаднала заради Рома

Разкриха голяма трансферна врътка: Интер е искал Киеза, но сделката пропаднала заради Рома

25 Септември, 2026 18:08 420 1

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Това не е първият път, в който се споменава подобна възможност

Разкриха голяма трансферна врътка: Интер е искал Киеза, но сделката пропаднала заради Рома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският Интер е планирал да привлече Федерико Киеза от Ливърпул през лятото, в случай че конкурентът от Серия А Рома бе подписал с Луиш Енрике, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо.

Това не е първият път, в който се споменава подобна възможност, а след затварянето на трансферния прозорец стана ясно, че преговорите са били на много по-напреднал етап, отколкото се смяташе досега.

Бразилецът Луиш Енрике, който беше привлечен преди година от Олимпик Марсилия, обаче избра да остане в Интер, а на този етап Киеза категорично отказва да напусне английския си клуб, въпреки че трудно намира място в състава на Ливърпул след трансфера си от Ювентус през 2024-а.

Италианският национал дори не беше включен в списъка на "мърсисайдци" за Шампионската лига. Напускане през януари остава много вероятно, ако крилото промени решението си и приеме трансфер.



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