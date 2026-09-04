Янаки Милев съвсем близо до финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен тенис турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив, който е с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

22-годишният Милев победи на четвъртфиналите с 6:3, 3:6, 6:1 третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина) за два часа и 32 минути игра.

Българинът допусна пробив за 2:3, но спечели следващите четири гейма, за да вземе първия сет с 6:3. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но Ла Серна спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Милев доминираше изцяло в третата, решителна част, като поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1 в своя полза.



Така Янаки Милев се класира за първия си полуфинал на сингъл на турнир от сериите ATP Challenger.

За място на финала утре националът ще играе срещу Валерио Абоиян (Аржентина). За блестящото си представяне до момента Милев заработи 14 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.