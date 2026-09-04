Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев съвсем близо до финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

Янаки Милев съвсем близо до финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

4 Септември, 2026 23:14 454 0

  • янаки милев-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнир-
  • atp-
  • challenger-
  • пловдив-
  • тк „локомотив

22-годишният българин победи Хуан Мануел Ла Серна от Аржентина

Янаки Милев съвсем близо до финала на ATP Challenger 50 в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен тенис турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив, който е с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

22-годишният Милев победи на четвъртфиналите с 6:3, 3:6, 6:1 третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина) за два часа и 32 минути игра.

Българинът допусна пробив за 2:3, но спечели следващите четири гейма, за да вземе първия сет с 6:3. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но Ла Серна спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Милев доминираше изцяло в третата, решителна част, като поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1 в своя полза.


Така Янаки Милев се класира за първия си полуфинал на сингъл на турнир от сериите ATP Challenger.

За място на финала утре националът ще играе срещу Валерио Абоиян (Аржентина). За блестящото си представяне до момента Милев заработи 14 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове