Спортът по ТВ в петък (25 септември)

Петъчната спортна програма по телевизията започва рано с моторни спортове и тенис. В 07:15 часа по Диема Спорт 3 е спринтът във Формула 2 от Гран при на Азербайджан, а в 08:00 часа по MAX Sport 1 започва турнирът ATP 250 в Чънду. Половин час по-късно MAX Sport 2 излъчва мачове от турнира в Ханджоу.

Феновете на Формула 1 могат да гледат третата свободна тренировка от 11:30 часа и квалификацията от 15:00 часа, отново по Диема Спорт 3. Между двете събития, в 13:15 часа, е първото състезание във Формула 2.

Вечер с полуфинали и мачове от Евролигата

Волейболната програма предлага два полуфинала от европейското първенство за мъже. Словения среща Полша от 18:00 часа, а Финландия и Франция излизат на игрището в 22:00 часа. В публикуваните справочници има разминаване за първия мач: Gol.bg го посочва по MAX Sport 2, докато „Петел“ и „ДУМА“ дават излъчване по bTV Action. Вторият полуфинал е посочен по MAX Sport 2.

Баскетболната Евролига също е с два мача. Фенербахче приема Болоня от 20:45 часа по MAX Sport 3, а в 21:45 часа по MAX Sport 1 започва двубоят Партизан – Олимпия Милано.

Колоездене, бокс и Купа „Лейвър“

Евроспорт излъчва четвъртия етап от Обиколката на Хърватия от 15:00 часа, а в 17:00 часа започва световното първенство по колоездене за мъже до 23 години в Монреал. Тенисът за Купа „Лейвър“ в Лондон е включен в програмата на Евроспорт 2 от 14:30 часа и на Евроспорт от 21:00 часа.

Европейското първенство по бокс продължава с финали от 17:00 часа по БНТ 3. По MAX Sport 3 от 14:30 часа е предвидено излъчване на турнира по голф „Откритото първенство на Франция“ от сериите „ФедЕкс“, а от 21:00 часа Евроспорт 2 показва турнира за Купата на президентите в Чикаго.

Източници: Гол.бг, Петел, ДУМА