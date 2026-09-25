ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, заяви словенският премиер

Словенският премиер Янез Янша заяви в речта си на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, че ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, предаде словенската агенция СТА, цитирана от БТА.

По думите на Янша светът днес не е станал по-добър отколкото е бил през Втората световна война, тъй като липсата на последователност подкопава значимостта на принципите, върху които е основана ООН. Същевременно той отбеляза, че през последните десетилетия ООН е посветила голяма част от времето си на въпроса за Палестина.

Според него подобни стандарти следва да се прилагат и по отношение на други въпроси, като например "страданията на християните в Нигерия".

Той призова за създаването на независим механизъм, отчитащ се пред Общото събрание на ООН, който ежегодно да представя сравнение между мащаба, продължителността и тежестта на големите кризи, от една страна, и обхвата и естеството на международната реакция – от друга.

В интервю за американската телевизия "Фокс нюз" Янша коментира още, че ООН използва двойни стандарти при оценката си на световните кризи и според него фокусирането върху Газа е засенчило руската война в Украйна и други хуманитарни кризи.

В предишното словенско правителство на Роберт Голоб Словения призна през 2024 г. палестинската държава, а през юли миналата година въведе ембарго на изнасянето на оръжие за Израел, припомня словенската национална телевизия РТВ Сло. Тези мерки правителството определи като необходими за защитата на палестинските цивилни и спазването на международното право. Правителството на Янша обаче работи върху възстановяването на отношенията с Израел. В началото на месеца бе отворено първото израелско посолство в Любляна, а двете правителства подписаха програма за сътрудничество в сферата на образованието, науката, културата, младежта и спорта, което ще остане в сила до 2030 г.

Пред "Фокс Нюз" Янша критикува европейските лидери, които според него не са разпознали по-широките стратегически връзки между Иран, Русия и конфликтите в Украйна и Близкия изток. По думите му "трайният мир в Близкия изток не е възможен без смяна на режима в Техеран".

В кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк словенският премиер се срещна и с американския президент Доналд Тръмп и го покани да посети Словения. Тръмп, от своя страна, обеща скоро да посети страната, в която е родена и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.