Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, заяви словенският премиер

ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, заяви словенският премиер

25 Септември, 2026 08:55 476 4

  • оон-
  • янез янша-
  • словения

Според него подобни стандарти следва да се прилагат и по отношение на други въпроси, например "страданията на християните в Нигерия"

ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, заяви словенският премиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словенският премиер Янез Янша заяви в речта си на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, че ООН трябва да разработи нов подход за предотвратяване на масовите зверства, предаде словенската агенция СТА, цитирана от БТА.

По думите на Янша светът днес не е станал по-добър отколкото е бил през Втората световна война, тъй като липсата на последователност подкопава значимостта на принципите, върху които е основана ООН. Същевременно той отбеляза, че през последните десетилетия ООН е посветила голяма част от времето си на въпроса за Палестина.

Според него подобни стандарти следва да се прилагат и по отношение на други въпроси, като например "страданията на християните в Нигерия".

Той призова за създаването на независим механизъм, отчитащ се пред Общото събрание на ООН, който ежегодно да представя сравнение между мащаба, продължителността и тежестта на големите кризи, от една страна, и обхвата и естеството на международната реакция – от друга.

В интервю за американската телевизия "Фокс нюз" Янша коментира още, че ООН използва двойни стандарти при оценката си на световните кризи и според него фокусирането върху Газа е засенчило руската война в Украйна и други хуманитарни кризи.

В предишното словенско правителство на Роберт Голоб Словения призна през 2024 г. палестинската държава, а през юли миналата година въведе ембарго на изнасянето на оръжие за Израел, припомня словенската национална телевизия РТВ Сло. Тези мерки правителството определи като необходими за защитата на палестинските цивилни и спазването на международното право. Правителството на Янша обаче работи върху възстановяването на отношенията с Израел. В началото на месеца бе отворено първото израелско посолство в Любляна, а двете правителства подписаха програма за сътрудничество в сферата на образованието, науката, културата, младежта и спорта, което ще остане в сила до 2030 г.

Пред "Фокс Нюз" Янша критикува европейските лидери, които според него не са разпознали по-широките стратегически връзки между Иран, Русия и конфликтите в Украйна и Близкия изток. По думите му "трайният мир в Близкия изток не е възможен без смяна на режима в Техеран".

В кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк словенският премиер се срещна и с американския президент Доналд Тръмп и го покани да посети Словения. Тръмп, от своя страна, обеща скоро да посети страната, в която е родена и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    3 0 Отговор
    Ей сега Сатаняху, ще обяви и този в антисемитизъм!

    08:57 25.09.2026

  • 2 Шопо

    7 0 Отговор
    САЩ, Русия, Китай, това са великите сили те определят правилата.

    08:59 25.09.2026

  • 3 666

    1 0 Отговор
    А ПАЛЕСТИНЦИТЕ? АЗ ПИТАМ. ПАЛЕСТИНЦИТЕ? КРЪВОЛОКЪТ СМОТАНЯХУ НЕ ВИ РАЗРЕШАВА ДА ГОВОРИТЕ ЗА ПАЛЕСТИНЦИТЕ.

    09:03 25.09.2026

  • 4 точно пък тоя да дава акъл

    2 0 Отговор
    Янез Янша е признат на 5 юни 2013 г. за виновен на първа инстанция от Люблянския съд по обвинения в корупция и е осъден на две години лишаване от свобода.3 В допълнение Янша е бил и глобен 37 хил. евро.4

    Обвиненията срещу Янша са за сделка за покупка на въоръжение, сключена по време на първия му мандат като премиер 2004 – 2008 г. Съдията по делото Барбара Клайнсек е поставила край на продължилия 21 месеца процес, потвърждавайки вината на Янез Янша „по обвиненията в получаване на подкуп или обещания за подкуп, при сключването на сделката за закупуването на бронирани автомобили от финландската компания „Патриа“. Подписаната през 2006 г. сделка е на стойност 278 млн. евро. за 135 бронирани машини, закупени като част от усилията на Словения да модернизира въоръжените си сили, след приемането си в НАТО през 2004 г.5

    На 20 юни 2014 г. Янша е арестуван и започва да излежава наказанието си в затвора преди разглеждане на делото на последна инстанция. На 12 декември 2014 г. той е условно освободен, а на 23 април 2015 г. Конституционният съд на последна инстанция го намира за невинен.6

    09:11 25.09.2026