Nike се отказа от реклама с Карим Бензема заради миналото му

Nike е прекратил подготовката на реклама с бившата звезда на Реал Мадрид Карим Бензема, съобщава “The Athletic”. Според информацията американската компания е взела решението след проучване на миналото на 38-годишния нападател и е преценила, че той не отговаря на ценностите, с които марката иска да бъде свързвана. От Nike са потвърдили прекратяването на проекта, като уточниха, че той не е част от по-широко партньорство между компанията и Бензема.

„Този проект не отразява по-широки отношения между спортиста и Nike. Съжаляваме, че разговорите стигнаха дотук“, заявиха от американския гигант. Компанията не е посочила конкретните причини за решението си, но миналото на Бензема включва един от най-големите скандали в кариерата му – случаят с изнудването на неговия бивш съотборник в националния отбор на Франция Матийо Валбуена заради секс запис.

През 2021 г. Бензема бе осъден на една година условна присъда и глоба от 75 000 евро. Заради случая нападателят бе изваден и от националния отбор на Франция от Дидие Дешан за период от пет години.