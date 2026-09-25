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Nike се отказа от реклама с Карим Бензема заради миналото му

Nike се отказа от реклама с Карим Бензема заради миналото му

25 Септември, 2026 07:03 996 3

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Американският гигант е прекратил снимките на рекламата след обстоен анализ на историята на френската звезда

Nike се отказа от реклама с Карим Бензема заради миналото му - 1
Снимка: Фейсбук
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Nike е прекратил подготовката на реклама с бившата звезда на Реал Мадрид Карим Бензема, съобщава “The Athletic”. Според информацията американската компания е взела решението след проучване на миналото на 38-годишния нападател и е преценила, че той не отговаря на ценностите, с които марката иска да бъде свързвана. От Nike са потвърдили прекратяването на проекта, като уточниха, че той не е част от по-широко партньорство между компанията и Бензема.

„Този проект не отразява по-широки отношения между спортиста и Nike. Съжаляваме, че разговорите стигнаха дотук“, заявиха от американския гигант. Компанията не е посочила конкретните причини за решението си, но миналото на Бензема включва един от най-големите скандали в кариерата му – случаят с изнудването на неговия бивш съотборник в националния отбор на Франция Матийо Валбуена заради секс запис.

През 2021 г. Бензема бе осъден на една година условна присъда и глоба от 75 000 евро. Заради случая нападателят бе изваден и от националния отбор на Франция от Дидие Дешан за период от пет години.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Сигурно има връзка с Мутри, щом бил Изнудвач?

    Коментиран от #2

    07:25 25.09.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Щом влизат по къщите да сплашват хората с чуждо присъствие, да крадат документи, да копират данни, снимки, щом следят кореспонденция, разговори и пътувания, с идиотското обяснение, че предотвратяват престъпление, пък жертви и щети няма, значи са ясни какви са!

    07:35 25.09.2026

  • 3 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Типичният пави анн от снимката. Пуснали го в Европа. Направил пачка, но не му стигнало. Алченн, надменен и наггълл биологичен от па дък. Вместо да го из ри тат обратно да си гледа камилите по пущинаците, те го пратили в реал мадрид с милионна заплата. Че и рекламно лице за зарибяване на милионите аррабелли щели да го правят.

    07:53 25.09.2026

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