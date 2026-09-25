Наполи няма да уволнява Алегри въпреки слабия старт

Макс Алегри няма да бъде уволнен от Наполи въпреки неубедителното начало на сезона. „Партенопеите“ не успяват да демонстрират очакваното ниво, а последно завършиха 1:1 с Фиорентина. Въпреки критиките към представянето на отбора ръководството не обмисля преждевременна раздяла с италианския специалист.

Алегри е подложен на сериозни критики заради начина, по който Наполи играе. Тимът трудно контролира мачовете и не успява да налага своето темпо, като това пролича особено при загубата от Интер, когато неаполитанците пропиляха аванс от 2:0, за да загубят с 2-3.

Според “Calciomercato” клубът действително е очаквал по-силен старт, но проблемите не са достатъчни, за да се стигне до смяна на треньора. В Наполи отчитат и влиянието на контузиите върху представянето на отбора. Особено сериозен е проблемът със Скот Мактомини, който претърпя сърдечна операция. Алегри ще използва предстоящата пауза за националните отбори, за да направи допълнителна тактическа работа, включително около Расмус Хойлунд.

Треньорът иска датският нападател да получава топката по-често и признава, че именно в тази зона отборът има проблем. Международната пауза се разглежда като важен момент за Наполи, тъй като ще даде на Алегри време да преосмисли някои решения и да подготви отбора за връщане към по-добра форма.