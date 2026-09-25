Интер вече търси заместник на Хакан Чалханоглу

Интер вече подготвя вариант за халфовата си линия при евентуална раздяла с Хакан Чалханоглу. Миланският клуб все още не е постигнал сериозен напредък в преговорите за нов договор с турския полузащитник, а интересът от страна на клубове от Турция продължава да създава допълнителна несигурност около бъдещето му. Според “La Gazzetta dello Sport” Интер следи внимателно развитието на Алесандро Романо от Каляри.

Младият полузащитник е направил добро впечатление в първите пет кръга на Серия А и вече е попаднал в полезрението на „нерадзурите“. В клуба го разглеждат като подходящ профил за бъдещето на халфовата линия. Ситуацията с Чалханоглу обаче остава напълно отворена. Турчинът може да подпише нов договор и да продължи кариерата си на „Сан Сиро“, но не е изключено и да напусне. Интер все още преценява различните варианти, докато интересът към Романо може да се увеличи през следващите месеци.

„Нерадзурите“ постепенно се насочват към подмладяване на халфовата линия. Именно с тази идея клубът привлече Къртис Джоунс и върна Александър Станкович от Брюж. Романо също отговаря на търсения профил, като освен качествата си има и предимството, че играе в схема 3-5-2, използвана и от Интер.