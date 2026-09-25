Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер вече търси заместник на Хакан Чалханоглу

Интер вече търси заместник на Хакан Чалханоглу

25 Септември, 2026 06:33 336 0

  • интер-
  • чалханоглу-
  • футбол-
  • заместник

„Нерадзурите“ следят млад талант от Каляри, докато бъдещето на турския халф остава неясно

Интер вече търси заместник на Хакан Чалханоглу - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер вече подготвя вариант за халфовата си линия при евентуална раздяла с Хакан Чалханоглу. Миланският клуб все още не е постигнал сериозен напредък в преговорите за нов договор с турския полузащитник, а интересът от страна на клубове от Турция продължава да създава допълнителна несигурност около бъдещето му. Според “La Gazzetta dello Sport” Интер следи внимателно развитието на Алесандро Романо от Каляри.

Младият полузащитник е направил добро впечатление в първите пет кръга на Серия А и вече е попаднал в полезрението на „нерадзурите“. В клуба го разглеждат като подходящ профил за бъдещето на халфовата линия. Ситуацията с Чалханоглу обаче остава напълно отворена. Турчинът може да подпише нов договор и да продължи кариерата си на „Сан Сиро“, но не е изключено и да напусне. Интер все още преценява различните варианти, докато интересът към Романо може да се увеличи през следващите месеци.

„Нерадзурите“ постепенно се насочват към подмладяване на халфовата линия. Именно с тази идея клубът привлече Къртис Джоунс и върна Александър Станкович от Брюж. Романо също отговаря на търсения профил, като освен качествата си има и предимството, че играе в схема 3-5-2, използвана и от Интер.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове