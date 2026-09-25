Писториус обсъжда военното сътрудничество с Унгария

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще посети днес Унгария, където ще обсъди с новия си колега Ромулус Русин-Сенди развитието на военното сътрудничество между двете страни, съобщи ДПА, предава БТА.

След разговорите двамата министри се очаква да направят съвместно публично изявление.

Германия и Унгария имат редица действащи програми за военно и отбранително сътрудничество. Будапеща продължава модернизацията на въоръжените си сили с германски системи, сред които танкове Leopard, самоходни гаубици PzH 2000 и бойни машини Lynx.

Срещата се провежда на фона на заявеното от двете страни намерение да задълбочат двустранните отношения и сътрудничеството в рамките на ЕС и НАТО. В началото на септември Германия и Унгария декларираха желание да открият нов етап в двустранното партньорство.