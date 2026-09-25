Гърция попари Сърбия с късен гол в Белград

Гърция победи Сърбия с 2:1 в Белград и започна с важен успех участието си в група A2 на Лигата на нациите. Домакините поведоха, но допуснаха обрат след изравнителен гол на Христос Цолис и попадение на Тасос Дувикас в добавеното време.

Сърбия откри резултата през първото полувреме след комбинация, започната от Душан Тадич и завършена от Андрия Живкович. Според Футболната федерация на Сърбия капитанът е разиграл съотборниците си с прецизни подавания, а домакините са имали възможност да удвоят преднината си.

Гърция изравни след натиск

Гостите постепенно поеха контрола върху топката и създадоха няколко положения. В 74-ата минута Цолис получи възможност за удар и изпрати топката в мрежата за 1:1. В края на мача Сърбия можеше отново да поведе, но удар на Деян Йовелич срещна гредата, а гръцкият вратар Константинос Цолакис спаси и опит с глава на Саша Лукич.

Решаващият момент дойде в добавеното време. Костас Цимикас центрира към първата греда, а резервата Тасос Дувикас засече топката и донесе победата на Гърция с 2:1. Успехът постави гръцкия отбор начело в групата след първия кръг, в който Нидерландия и Германия завършиха 1:1.

Йованович: Заслужихме победата

„Заслужихме победата. Изиграхме добър мач срещу изключително силен отбор“, заяви селекционерът на Гърция Иван Йованович след срещата. Той подчерта, че тимът му е създавал положения и е държал мача под контрол, въпреки че в последните минути е загубил част от спокойствието си.

Йованович, който е роден в Сърбия, каза още, че е изпял сръбския химн „Боже правде“ преди началото на двубоя. На стадион „Райко Митич“ са присъствали около 4000 зрители, а според треньора слабата посещаемост е свързана с пропуснатото от Сърбия световно първенство и лошите метеорологични условия.

Паунович призна грешка при втория гол

Селекционерът на Сърбия Велко Паунович определи загубата като болезнена и призна, че отборът не е бил добре подреден при решаващата атака на Гърция.

„В ситуацията при втория гол не бяхме добре подредени зад топката. Може би и аз прекалено много тласках отбора напред“, каза Паунович.

Той добави, че Сърбия е създала добри положения, но ѝ е липсвало повече търпение в последната третина. На 27 септември сърбите ще приемат Нидерландия в Белград, докато Гърция ще гостува на Германия.

Източници: Радио Телевизия Сърбия, Новаспoртс