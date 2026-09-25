Лигата на нациите: Клоп и Шави започнаха с реми

Най-силният отзвук след първата вечер в Лигата на нациите е около дебютите на Юрген Клоп и Шави Ернандес. Германия водеше до добавеното време в Амстердам, но Нидерландия стигна до 1:1 с гол на Коди Гакпо във втората минута след редовните 90. Феликс Нмеча беше извел гостите напред през първото полувреме.

Шави оцени високо реакцията на своя отбор след почивката. „Второто полувреме е начинът, по който трябва да играем. Искаме да покажем амбиция, страст и желание“, заяви селекционерът на Нидерландия. Клоп прие точката по-спокойно, но посочи късния гол като пропусната възможност: „Чувствам, че загубихме две точки заради времето, в което допуснахме гола.“

Клоп започна с проблеми в състава

Германският щаб трябваше да прави промени още преди и по време на мача. Джамал Мусиала отпадна заради проблем в бедрото по време на загрявката, а Кай Хаверц напусна терена още през първото полувреме. Клоп очакваше двамата да пропуснат и следващия двубой срещу Гърция. „За да развием начин на игра, са нужни повече от два дни. Само надраскахме повърхността“, каза германският треньор пред The Guardian.

Оценката на британското издание за Германия беше, че отборът е изглеждал суров и хаотичен на моменти, но е показал енергия, която дълго е липсвала. За Нидерландия късният гол е оставил усещане за потенциал, въпреки че тимът не е успял да превърне превъзходството си след почивката в повече попадения.

Португалия и Норвегия започнаха с победи

Португалия, актуалният носител на трофея, победи Уелс с 1:0 в Лисабон. Жоао Феликс отбеляза в 22-рата минута при първия мач на Жорже Жезус начело на отбора. Нападателят описа идеите на новия селекционер като „много атакуващ футбол, преса и недаване на възможност на съперника да си поеме въздух“. Жезус беше доволен и от защитата: „Важно беше да не допуснем гол.“

Норвегия надви Дания с 3:2 в мач, в който домакините поведоха с 2:0, допуснаха изравняване, а Ерлинг Холанд отбеляза победния гол в 74-тата минута. Оскар Боб и Холанд вкараха за ранния аванс, а Микел Дамсгор и Расмус Хьойлун изравниха за Дания. Телевизионният експерт Кристофер Льокберг определи отпускането на Норвегия като „полъх от миналото“, но селекционерът Столе Солбакен отхвърли формулировката. „Трябва да се гордеем, че победихме много добър съперник с 3:2“, заяви той.

Австрия и Косово взеха важни точки

Австрия победи Израел с 3:1, като Ралф Рангник подчерта, че неговият тим е допуснал само един удар към вратата. „От 30-ата минута имахме повече контрол и поехме мача в ръцете си“, каза селекционерът. В другия двубой от групата Косово спечели с 1:0 срещу Република Ирландия след гол на Ведат Мурики в 83-тата минута. Ирландският капитан Дара О'Шей призна, че отборът му е бил под постоянен натиск, а RTÉ отчете 17 положения за Косово срещу само един точен удар за гостите.

В останалите срещи Гърция победи Сърбия с 2:1, Малта спечели с 2:1 срещу Андора, а Литва се наложи с 2:0 над Лихтенщайн. Следващият голям акцент е на 27 септември: Норвегия приема Португалия, Германия играе с Гърция, а Нидерландия гостува на Сърбия.

Източници: The Guardian, RTÉ, Sky Sport Austria