Никола Цолов завърши пети на спринта във Формула 2 в Баку

Никола Цолов завърши пети в спринтовото състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг стартира от полпозишън на градската писта в Баку, но проблеми със задните гуми не му позволиха да се бори за победата.

Цолов потегли силно и поведе колоната още в първата обиколка. В нея обаче се стигна до инцидент между основния му конкурент за титлата Рафаел Камара и Мари Боя. Бразилецът удари отзад автомобила на испанеца, който се завъртя и отпадна. Камара продължи състезанието, но получи 10-секундно наказание.

Проблеми с гумите извадиха Цолов от битката за победата

В шестата обиколка Дино Беганович изпревари Цолов и пое лидерската позиция. Няколко тура по-късно българинът загуби още едно място от нидерландеца Лорънс ван Хьопен.

В 12-ата обиколка Цолов съобщи по радиото на своя екип, че задните му гуми са „заминали“. Заради кратката дистанция той не можеше да влезе в бокса за смяна. В хода на състезанието българинът беше изпреварен и от Камара, но последвалите събития върнаха преднината му в битката за титлата.

В 18-ата обиколка отпадна Джошуа Дурксен, което принуди Камара да влезе в бокса за изтърпяване на наказанието и смяна на гуми. Надпреварата беше рестартирана в 20-ата обиколка, но в челото нямаше промени.

Беганович спечели състезанието пред Ван Хьопен и Алекс Дън. Цолов завърши пети, а Камара остана 16-и и не добави точки към актива си.

Цолов остава начело в класирането

След спринта българският пилот води шампионата със 181 точки. Камара е втори със 170, следван от Габриеле Мини със 153 и Алекс Дън със 148 точки. Така Цолов увеличи преднината си пред Камара с четири точки.

Първото от двете основни състезания във Формула 2 в Азербайджан започва в 13:00 часа.

Източници: БТА