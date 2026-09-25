Новини
Спорт »
Други спортове »
Никола Цолов завърши пети на спринта във Формула 2 в Баку

Никола Цолов завърши пети на спринта във Формула 2 в Баку

25 Септември, 2026 08:41 576 3

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • баку-
  • рафаел камара

Българският пилот стартира от полпозишън, но проблеми със задните гуми го извадиха от битката за победата

Никола Цолов завърши пети на спринта във Формула 2 в Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никола Цолов завърши пети в спринтовото състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг стартира от полпозишън на градската писта в Баку, но проблеми със задните гуми не му позволиха да се бори за победата.

Цолов потегли силно и поведе колоната още в първата обиколка. В нея обаче се стигна до инцидент между основния му конкурент за титлата Рафаел Камара и Мари Боя. Бразилецът удари отзад автомобила на испанеца, който се завъртя и отпадна. Камара продължи състезанието, но получи 10-секундно наказание.

Проблеми с гумите извадиха Цолов от битката за победата

В шестата обиколка Дино Беганович изпревари Цолов и пое лидерската позиция. Няколко тура по-късно българинът загуби още едно място от нидерландеца Лорънс ван Хьопен.

В 12-ата обиколка Цолов съобщи по радиото на своя екип, че задните му гуми са „заминали“. Заради кратката дистанция той не можеше да влезе в бокса за смяна. В хода на състезанието българинът беше изпреварен и от Камара, но последвалите събития върнаха преднината му в битката за титлата.

В 18-ата обиколка отпадна Джошуа Дурксен, което принуди Камара да влезе в бокса за изтърпяване на наказанието и смяна на гуми. Надпреварата беше рестартирана в 20-ата обиколка, но в челото нямаше промени.

Беганович спечели състезанието пред Ван Хьопен и Алекс Дън. Цолов завърши пети, а Камара остана 16-и и не добави точки към актива си.

Цолов остава начело в класирането

След спринта българският пилот води шампионата със 181 точки. Камара е втори със 170, следван от Габриеле Мини със 153 и Алекс Дън със 148 точки. Така Цолов увеличи преднината си пред Камара с четири точки.

Първото от двете основни състезания във Формула 2 в Азербайджан започва в 13:00 часа.

Източници: БТА


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    2 1 Отговор
    Стига копи/пейст бе, неграмотници. Напишете 3 реда авторски. Кажете, че Цолов увеличи преднината си, кажете за него, пишете за него...
    Трагедия!

    08:46 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 поКУРко

    2 1 Отговор
    Цяла България е с теб Никола! Газ до ламарината!

    08:53 25.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове