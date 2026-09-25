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Родри посочи звездата на Барселона, която го е изненадала най-много

Родри посочи звездата на Барселона, която го е изненадала най-много

25 Септември, 2026 06:03 494 0

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Испанецът е впечатлен от промяната на Рафиня, който се превърна в основна фигура в атаката на каталунците

Родри посочи звездата на Барселона, която го е изненадала най-много - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Родри посочи Рафиня като футболиста на Барселона, който го е впечатлил и изненадал най-много след пристигането му на „Камп Ноу“. Испанският полузащитник се присъедини към каталунците през лятото, а бразилецът вече се превърна в една от големите звезди на отбора. Рафиня започна сезона по впечатляващ начин, след като Ханзи Флик му повери капитанската лента и го превърна в основното острие на атаката.

Бразилецът вече има 17 директни голови участия в само осем мача, след като бе преместен от крилото на позицията на централен нападател. Именно тази промяна е впечатлила най-силно Родри. В интервю за “COPE” испанецът разказа за разговор между двамата, в който Рафиня му признал, че в началото не е харесвал новата си позиция.

„Рафиня е футболистът, който ме изненада най-много. Казах му: „Ти беше крило в Лийдс! Сега ти харесва да играеш като №9, нали?“ А той ми отговори: „В началото не ми харесваше, но сега го обожавам“, разкри Родри.


Испания
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