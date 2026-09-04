Никола Цолов с наказание след квалификацията на „Монца“

Бурни емоции и неочаквани обрати белязаха квалификационната сесия на Формула 2 в Италия, където българският талант Никола Цолов се оказа в центъра на вниманието. След като завърши квалификацията на престижното шесто място, надеждите за силен старт бяха попарени от наложено наказание, което ще го изпрати три позиции назад на стартовата решетка и за двете надпревари през уикенда.

Причината за санкцията се крие в напрегнат момент в края на квалификацията. Докато се подготвяше за решителната си бърза обиколка, Цолов разшири траекторията си в завоя „Параболика“, което неволно доведе до контакт със Себастиан Монтоя. Колумбийският състезател, движещ се с по-висока скорост, бе избутан извън очертанията на трасето, а последната му възможност за силен резултат бе провалена още преди да започне.

След внимателен преглед на ситуацията, съдиите на FIA отсъдиха, че вината за инцидента е изцяло на българския пилот. В резултат на това, Никола Цолов ще стартира от осма позиция в съботното спринтово състезание и от девета в основната надпревара, вместо от третата редица, както първоначално се очакваше.