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Никола Цолов с наказание след квалификацията на „Монца“

Никола Цолов с наказание след квалификацията на „Монца“

4 Септември, 2026 22:57 928 8

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Българският пилот ще стартира по-назад в двете състезания от Формула 2 в Италия

Никола Цолов с наказание след квалификацията на „Монца“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бурни емоции и неочаквани обрати белязаха квалификационната сесия на Формула 2 в Италия, където българският талант Никола Цолов се оказа в центъра на вниманието. След като завърши квалификацията на престижното шесто място, надеждите за силен старт бяха попарени от наложено наказание, което ще го изпрати три позиции назад на стартовата решетка и за двете надпревари през уикенда.

Причината за санкцията се крие в напрегнат момент в края на квалификацията. Докато се подготвяше за решителната си бърза обиколка, Цолов разшири траекторията си в завоя „Параболика“, което неволно доведе до контакт със Себастиан Монтоя. Колумбийският състезател, движещ се с по-висока скорост, бе избутан извън очертанията на трасето, а последната му възможност за силен резултат бе провалена още преди да започне.

След внимателен преглед на ситуацията, съдиите на FIA отсъдиха, че вината за инцидента е изцяло на българския пилот. В резултат на това, Никола Цолов ще стартира от осма позиция в съботното спринтово състезание и от девета в основната надпревара, вместо от третата редица, както първоначално се очакваше.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пецата

    1 2 Отговор
    Тоя джигит разбираш ли кога ше се джасне в некое дърво 🤣

    23:04 04.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Няма нищо. Така са добрите пилоти. И Шумахер и Верстапен бяха същите, ама виж какво постигнаха. Добро си е момчето.

    Коментиран от #5

    23:12 04.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой му даде книжка

    1 0 Отговор
    Искаме Международно Независимо Разследване.... КАТ

    23:31 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мухльо е

    1 0 Отговор
    Карал ли е количка РК-1.....Ако не е карал-веднага на строителния обект..... ВЕДНАГААА

    23:35 04.09.2026

  • 7 Колюшибарадка, клмюшибарадка

    1 0 Отговор
    ОПАААА... КОЙ УШИ БАЙРЯКА БИЛО БЕЕ.... Лека нощ!

    23:38 04.09.2026

  • 8 Фитипалди

    1 0 Отговор
    Еее.... Няма такъв Идиот... ИЗЯДОХ си книжката...и гумите....

    23:40 04.09.2026

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