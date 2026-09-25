Ювентус е искал звезда на Дортмунд, германците категорично отказали

Италианският Ювентус е бил сред клубовете, проявили интерес към Самуеле Инасио през лятото, но от Борусия Дортмунд са заявили, че нямат намерение да го продават, информира трансферният експерт Фабрицио Романо.

"Мисля, че един ден Инасио може да обмисли завръщане в Италия. Няколко отбора от Серия А вече се опитаха да го привлекат по време на летния трансферен прозорец", разкри Романо и добави: "Той е футболист, който наистина допада на Ювентус. Клубът потърси информация през лятото, за да види дали има шанс, но Инасио не се продаваше".

Самуеле Инасио получи втора повиквателна за националния отбор на Италия за предстоящите мачове от Лигата на нациите, но няма да вземе участие в двубоя срещу Белгия тази вечер, тъй като е сред футболистите, оставени извън състава от селекционера Роберто Манчини.

Той вече дебютира за представителния мъжки тим на Италия в контрола срещу Люксембург през юни.

Инасио все още има право да играе и за Бразилия, тъй като единствената му изява за италианския национален състав не е в официален двубой.