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Никола Цолов с наказание за старта в събота

Никола Цолов с наказание за старта в събота

25 Септември, 2026 20:44 538 1

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Българинът ще потегли от 11-а позиция във второто основно състезание от Формула 2 в Баку

Никола Цолов с наказание за старта в събота - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов ще потегли от 11-а позиция във второто основно състезание от Формула 2 в Баку в неделя. Българинът губи три места на стартовата решетка заради нарушение при влизането в бокса в първата основна надпревара.

Пилотът на Кампос е пресякъл бялата линия на подхода към питлейна, за което първоначално е получил наказание от пет секунди. Цолов обаче е отпаднал преди обявяването на санкцията и тя е заменена с преместване назад на решетката за следващия старт.

Така осмото място от втората квалификация се превръща в 11-а стартова позиция. До българина на шеста редица ще застане Дино Беганович, който потегля 12-и.

Първата редица е изцяло за тима на Родин, като Мартиниус Стеншорн ще стартира от полпозишън, а до него ще бъде Алекс Дън. Новият лидер в шампионата Рафаел Камара започва надпреварата от третото място.

Бразилецът има само точка аванс пред Цолов, а състезанието в неделя от 10:00 часа може да се окаже и последно за сезона във Формула 2, но все още няма официално потвърждение. Надпреварата може да се гледа пряко по DIEMA SPORT 3.


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  • 1 Логично

    3 1 Отговор
    Тия ги е яд и се чудят какви мизерии да му правят на момчето. Западни отпадъци.

    21:10 25.09.2026

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