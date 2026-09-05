Александър Исак с два гола при категоричен успех на Ливърпул срещу Ипсуич

Ливърпул излезе на терена на „Портман Роуд“ с ясното намерение да не оставя никакви съмнения кой диктува темпото срещу Ипсуич и победи с 2:0.

Още в шестата минута гостите от Мърсисайд разпечатаха вратата на Ипсуич – Коди Гакпо с прецизен пас намери Александър Исак, който хладнокръвно преодоля Кел Схерпен за 1:0.

Само миг по-късно, буквално 166 секунди след първия гол, шведският нападател отново се оказа на точното място в точното време. Гакпо отново асистира, а Исак безпощадно удвои аванса на Ливърпул – 2:0.

Домакините не се предадоха без бой. Фатаву и Грийвс създадоха напрежение пред вратата на Алисон Бекер, но бразилският страж демонстрира класа и сигурност.

В 19-ата минута Хулио Енсисо пробва късмета си, но ударът му бе твърде слаб, за да затрудни гостите. От другата страна, Доминик Собослай накара Схерпен да се намесва решително след мощен шут.

Ливърпул не спря да търси нови попадения. В 23-ата минута Флориан Вирц се възползва от грешка в защитата на Ипсуич, но Собослай отново не успя да преодолее вратаря.

Домакините имаха своя шанс в 30-ата минута, когато Енсисо напредна опасно, но Роналд Араухо изчисти топката от голлинията. Малко след това Исак прати топката за трети път във вратата на Ипсуич, но попадението бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

След почивката Ливърпул продължи да диктува събитията. Алексис Мак Алистър опита далечен удар, но защитата на Ипсуич се справи. В 53-ата минута напрежението се покачи – Жереми Жаке извърши остро нарушение, но съдията Дарън Ингланд пощади защитника и не му показа втори жълт картон, въпреки протестите на домакините.

В 68-ата минута Ливърпул бе близо до трети гол, след като Собослай падна в наказателното поле. ВАР се намеси, но дузпа не бе отсъдена заради засада в началото на атаката.

Ипсуич не се отказа и в 76-ата минута Флеминг отправи първия точен удар за домакините след почивката, но Алисон отново бе на висота.

В заключителните минути Араухо показа стабилност в защита и не позволи на Ипсуич да върне интригата.

С два бързи гола и солидна игра в защита, Ливърпул заслужено си тръгна с трите точки от Ипсуич. Александър Исак бе безспорният герой на вечерта, а мърсисайдци показаха, че са готови за нови подвизи във Висшата лига. Ипсуич, макар и борбен, ще трябва да почака за първия си голям успех срещу грандовете.