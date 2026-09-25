Бразилия се спаси от срам в Австралия

Австралия и Бразилия завършиха 1:1 в контрола, играна в Куинсленд. "Селесао" се спаси от загуба в добавеното време, когато младата звезда на Борнемут - Раян, прати топката във вратата на домакините.

Преди почивката австралийците бяха по-добрият отбор и създадоха две отлични възможности. В същото време Естевао успя да отбележи след двойно подаване с Ендрик, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради нарушение на Бруно Гимараеш в началото на атаката.

В началото на втората част пред Рафиня и Естевао се откриха добри шансове, но двамата не успяха да се разпишат. В 68-ата минута Нестор Иранкунда, който играе за португалския Спортинг, изведе Австралия напред с гол от пряк свободен удар за радост на близо 30 000 души по трибуните.

Десетина минути по-късно 20-годишният Раян замени Естевао и в 76-ата минута се разписа с глава след центриране от корнер.

Със сигурност равенството ще доведе до нови критики към Карло Анчелоти, който и без това е под "кръстосан огън" от бразилските медии след отпадането още на осминафинал на Мондиал 2026.