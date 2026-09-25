Сенегал се издъни в дебюта на Патрик Виейра, Судан оглави групата

Сенегал започна с изненадващо равенство квалификационната си кампания за Купата на африканските нации 2027. "Лъвовете от Теранга" завършиха 1:1 като гости на Мозамбик в първи кръг от група J.

В 32-ата минута гостите откриха резултата с гол на Николас Джаксън след асистенция на Абдала Сима. В добавеното време на първото полувреме звездата на домакините Жени Катамо, който играе за Спортинг Лисабон, се разписа за крайното 1:1.

Срещата бе официален дебют за новия селекционер на Сенегал - Патрик Виейра.

В другия двубой от групата Судан победи с 1:0 Етиопия като домакин и излезе начело в класирането.