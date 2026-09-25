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Сенегал се издъни в дебюта на Патрик Виейра, Судан оглави групата

Сенегал се издъни в дебюта на Патрик Виейра, Судан оглави групата

25 Септември, 2026 20:58 418 0

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"Лъвовете от Теранга" завършиха 1:1 като гости на Мозамбик

Сенегал се издъни в дебюта на Патрик Виейра, Судан оглави групата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сенегал започна с изненадващо равенство квалификационната си кампания за Купата на африканските нации 2027. "Лъвовете от Теранга" завършиха 1:1 като гости на Мозамбик в първи кръг от група J.

В 32-ата минута гостите откриха резултата с гол на Николас Джаксън след асистенция на Абдала Сима. В добавеното време на първото полувреме звездата на домакините Жени Катамо, който играе за Спортинг Лисабон, се разписа за крайното 1:1.

Срещата бе официален дебют за новия селекционер на Сенегал - Патрик Виейра.

В другия двубой от групата Судан победи с 1:0 Етиопия като домакин и излезе начело в класирането.


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