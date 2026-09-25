БДЖ пуска още два влака „Алстом“

Още две от новите електрически мотриси „Алстом“ започват да обслужват пътници по направленията от София до Видин и Бургас от 26 септември, съобщават от БДЖ.

С тях общият брой на въведените в експлоатация модерни състави става четири, като машините носят имената на българските реки Дунав, Марица, Искър и Струма.

Разписание по направленията

Първият курс към Черноморието с новата мотриса ще бъде изпълнен на 26 септември от Централна гара София. Бързият влак номер 3625 заминава за Бургас точно в 16:45 часа. На следващата сутрин, 27 септември, същият състав ще пътува обратно към столицата с бърз влак номер 3620, който потегля от Бургас в 05:25 часа.

По направлението към Северозападна България модерната машина ще направи своя дебют на 27 септември. Бързият влак номер 7624 тръгва от София за Видин в 17:15 часа. Връщането е планирано за сутринта на 28 септември, когато мотрисата ще обслужи бързия влак номер 7621, заминаващ от крайдунавския град в 04:50 часа.

Модерни удобства и достъпност

Новите влакове от модела Alstom Coradia Stream са част от мащабен договор за доставка на общо 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси. Споразумението е сключено между транспортното министерство и консорциума BULEMU, като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Контрактът включва и пълна поддръжка на подвижния състав за период от петнадесет години.

Всяка от мотрисите се състои от шест вагона с капацитет от 325 седящи места, разпределени в първа и втора класа. Нископодовата конструкция и специалните рампи гарантират безпроблемен достъп за хора с намалена мобилност. Проектантите са предвидили обособени зони за велосипеди и детски колички, както и широки багажни пространства.

Пътниците могат да се възползват от съвременна климатична система, електрически контакти и USB портове за зареждане на смарт устройства и електрически велосипеди. Влаковете разполагат с видеонаблюдение, модерна информационна система с визуални дисплеи и аудио съобщения, както и с готовност за безжична интернет връзка. Високочувствителни сензори осигуряват прецизно броене на пътникопотока.

Природно наследство във всеки вагон

Интересен детайл от концепцията на новите влакове е тяхното именуване. Всяка от 35-те мотриси ще бъде кръстена на река, водопад или извор в България. За да обогатят пътуването, създателите са поставили специални QR кодове във вагоните. При сканиране с мобилен телефон те отвеждат до специално създадената дигитална поредица „Реки, водопади и извори в България“, която разказва любопитни факти за съответната природна забележителност.