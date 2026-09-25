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Джуд Белингам е №1 в Англия за втора поредна година след рекорден Мондиал

Джуд Белингам е №1 в Англия за втора поредна година след рекорден Мондиал

25 Септември, 2026 19:19 324 0

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Халфът се представи блестящо на Мондиал 2026

Джуд Белингам е №1 в Англия за втора поредна година след рекорден Мондиал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джуд Белингам бе избран за футболист на годината на Англия за втори пореден сезон. Халфът се представи блестящо на Мондиал 2026, на който отбеляза рекордните 7 гола. Победителят бе определен чрез гласуване на феновете.

Постижението на 23-годишния полузащитник на Реал Мадрид на Световното първенство е рекорд за английски футболист на голям турнир, а "Трите лъва" записаха най-доброто си класиране в надпреварата от 1966 година насам, завършвайки на трето място.

"Чувството е страхотно. Огромна чест е отново да получа признание от феновете. Не е нещо, за което мислиш, докато играеш за страната си, но определено е чудесно допълнение към страхотното лято, което преживяхме и честта да защитавам цветовете на националния отбор", заяви Белингам, който стана най-младият европейски футболист, участвал на четири големи турнира.

Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира, че Белингам е бил "един от най-добрите футболисти на шампионата - не само за нас, а и в цялото първенство".

"Той разгърна пълния си потенциал. Виждаше се какъв състезател и каква машина е той. Джуд просто разцъфтява под напрежение. Обича тези моменти и големите сцени - това изважда най-доброто от него", каза Тухел.


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