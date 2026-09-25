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Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба"

Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба"

25 Септември, 2026 21:20 596 21

  • лукойл-
  • свръхпечалба-
  • данък-
  • румен овчаров

Липсата на договори за петрол държи цените високи

Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров настоява "Лукойл" да бъде включена в списъка на компаниите, чиито свръхпечалби се облагат от държавата. В телевизионно интервю за предаването "Денят ON AIR" той анализира ситуацията на пазара на горива и липсата на дългосрочни договори за руски петрол .

Според Овчаров в момента "Лукойл" работи на близо 90 процента от капацитета си. При подобни мащаби на производство само закупуването на суровината струва стотици милиони долари, към които се добавят нарасналите застрахователни и транспортни разходи. Въпреки това бившият министър е категоричен, че дружеството реализира печалба и тя не бива да остава извън обхвата на новите данъчни мерки.

"Аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи „Лукойл“ в списъка на компаниите, чиито печалби се облагат с данък свръхпечалби", заяви Овчаров пред телевизия Bulgaria ON AIR.

По думите му, данните на Европейската комисия показват, че горивата у нас са сред най-евтините в Европа преди облагането им с акцизи и данъци. Цените на бензиностанциите на рафинерията са с няколко цента по-ниски от тези на останалите големи вериги. Овчаров изтъкна, че между 55 и 60 процента от горивата на българския пазар са произведени от "Лукойл", независимо под какъв бранд се продават на дребно.

По темата с доставките на руски петрол енергийният експерт подчерта, че липсата на дългосрочен договор прави невъзможно постигането на по-ниски цени чрез директно договаряне.

"Ако сключим дългосрочен договор за петрол, както е в Словакия и Унгария, да, със сигурност, или както в Малта от Либия, да, тя ще бъде по-ниска. Само че ние такъв договор нямаме", коментира експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя па

    8 1 Отговор
    Па то Лукойл си е в списъка "Радев"!
    За рушвети под масата!

    Тюуу, какви времена дойдоха, БСП и БКП да се хванат за гушите!

    21:23 25.09.2026

  • 2 Тояга

    6 3 Отговор
    Благодарение на Овчаров, България колко данъци и ползи е пропуснала по линия на Лукойл само?

    Коментиран от #7, #17

    21:25 25.09.2026

  • 3 Крадльо Магнитски!

    6 2 Отговор
    Прибирай си наркоурода и не обикаляй студиата!

    21:26 25.09.2026

  • 4 Украйна бавно губи войната

    5 5 Отговор
    Ко стаа бре
    Румбата има ли пари за леб

    21:27 25.09.2026

  • 5 Помак

    6 5 Отговор
    Странен човек , типичен комунист от 80 те...за него обяда с ракия и таратор е много по важен

    21:28 25.09.2026

  • 6 Връщай

    4 2 Отговор
    Парите бе?

    21:29 25.09.2026

  • 7 И друго и друго

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тояга":

    Май не помниш, че Тиквата цъкаше карти по ловните стопанства с Валентин Златев, който и един лев данък не е платил на държавата тогава.

    21:30 25.09.2026

  • 8 койдазнай

    3 3 Отговор
    Радев много добре знае, че ако не служи на Лукойл, ще яде големите шамари. За това на Лукойл ще бъдат изплатени енергийни помощи от бюджета. Не става въпрос за много пари, около 100-150 млн месечно.

    21:31 25.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    Този н,а.г,лец докато беше министър на енергетиката Луков не внесе и 1 стотинка данък

    21:31 25.09.2026

  • 10 Тралала

    3 3 Отговор
    Ти трябва да останеш в Магнитски, със целият ТИ род.

    21:31 25.09.2026

  • 11 ьлквес

    2 1 Отговор
    Няма ние българите да ви плащаме за това че сте глупаци. Няма. Сега ПП и ДБ педофили и ГЕРБ разбойници със другата свиня, нека сега да върнат милиардите дето раздаваха да хранят бандера фашистите в Украина. Има ги записани как раздават парите на България. Сега вдигат данъците и режат заплати, защото нямало пари??? Ами да връщат тези дето ги разпиляха. Не стога че ги храним и им плащаме по 10 хиляди евро на месец, а те домъкнаха да храним и бандера фашистите??? До кога бре??? До кога глупаци ще викат ИЕС и ще плаща българина??? Слава на Господ Иисус Христос има ги записани. Имат име презиме и фамилия. Да връщат парите тези боклуци.

    21:33 25.09.2026

  • 12 Горски

    4 0 Отговор
    Това е вълчи капитализъм, развиващ се на принципите на изнудването. Не е пазарна икономика.
    Знаеш ли до какво води? До потрошени витрини, разграбени магазини и т.н.
    Не може да тестваш границите на търпение на хората и да очакваш да седят мирно и кротко. Комшиите получиха безплатна газификация на столицата си, за да преизберат президента. Ние получихте дългове и потупване по рамото. Ние минахме в клуба на богатите . Абе я се оправяйте какво ми пука за едни изкукуригали които се подведоха по пропаганда и популистки изявления че като минем от другата страна демократичната ще бъде окей. И в момента виждам едни герои които се борят горивата да ни станат още по-скъпи защото трябвало да станат още по-демократични а ги получаваме от Русия през посредник на двойна цена. И всеки те убеждава че те не идват от руската федерация в което мога да повярват само наивници.

    21:35 25.09.2026

  • 13 ИЗ мамник

    2 1 Отговор
    А този експерт трябваше от преди 20г. да е е затвора.

    21:39 25.09.2026

  • 14 оня с коня

    1 1 Отговор
    А Вие със Свинчо и Горанов дето сте в един друг списък трябва да влезете в Затвора.

    21:43 25.09.2026

  • 15 Спиро енергетика

    1 2 Отговор
    Благодарение на тоя на снимката сме на това дередже.Окрадена държава.Тоя колко открадна.....Няма да излезе от "Магнитски" докато е жив.Незабавна национализация на всичкото имущество на тоя крадец.

    21:47 25.09.2026

  • 16 Без,извинения

    2 2 Отговор
    този човечец ,още ли е на свобода? А, дава и съвети още ? Не, Ви ли е срам, Бе?🤮

    21:48 25.09.2026

  • 17 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тояга":

    Тояго теб те познавам от площадите когато скачаше и викаше ,кой не скача е червен.... А забравиш, че мавъра ИК хариза Нефтохим Бургас на Русия за жълти стотинки, а да не говоря и за авиокомп улания Балкан, а пък за тецовете Матриците хептен-помниш ли, каква скъпа цена имаше произведения ток от краварите там..... Би било добре да си спомниш.... Въпреки, че Овчаров е червен бъди сигурен, че говори верни неща...

    21:53 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ето го още един Намагнитен се появи да раздава "мисъл", вместо да го разследват, осъдят, отнемат имуществото му в полза на България и "тикнат" за много дълго в затвора, но нали е комунист в ко4ината все още тези злосторници са "под прикритие" на законът ! Срамно и опасно е в България да НЕ си комунист !

    22:00 25.09.2026

  • 21 Един не-трол

    0 0 Отговор
    Яко цензура. Нищо срещу властта. На следващите ИСТИНСКИ протести ще видите колко добре бие

    22:00 25.09.2026

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