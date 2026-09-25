Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба"

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров настоява "Лукойл" да бъде включена в списъка на компаниите, чиито свръхпечалби се облагат от държавата. В телевизионно интервю за предаването "Денят ON AIR" той анализира ситуацията на пазара на горива и липсата на дългосрочни договори за руски петрол .

Според Овчаров в момента "Лукойл" работи на близо 90 процента от капацитета си. При подобни мащаби на производство само закупуването на суровината струва стотици милиони долари, към които се добавят нарасналите застрахователни и транспортни разходи. Въпреки това бившият министър е категоричен, че дружеството реализира печалба и тя не бива да остава извън обхвата на новите данъчни мерки.

"Аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи „Лукойл“ в списъка на компаниите, чиито печалби се облагат с данък свръхпечалби", заяви Овчаров пред телевизия Bulgaria ON AIR.

По думите му, данните на Европейската комисия показват, че горивата у нас са сред най-евтините в Европа преди облагането им с акцизи и данъци. Цените на бензиностанциите на рафинерията са с няколко цента по-ниски от тези на останалите големи вериги. Овчаров изтъкна, че между 55 и 60 процента от горивата на българския пазар са произведени от "Лукойл", независимо под какъв бранд се продават на дребно.

По темата с доставките на руски петрол енергийният експерт подчерта, че липсата на дългосрочен договор прави невъзможно постигането на по-ниски цени чрез директно договаряне.

"Ако сключим дългосрочен договор за петрол, както е в Словакия и Унгария, да, със сигурност, или както в Малта от Либия, да, тя ще бъде по-ниска. Само че ние такъв договор нямаме", коментира експертът.