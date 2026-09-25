Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба"

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров настоява "Лукойл" да бъде включена в списъка на компаниите, чиито свръхпечалби се облагат от държавата. В телевизионно интервю за предаването "Денят ON AIR" той анализира ситуацията на пазара на горива и липсата на дългосрочни договори за руски петрол .
Според Овчаров в момента "Лукойл" работи на близо 90 процента от капацитета си. При подобни мащаби на производство само закупуването на суровината струва стотици милиони долари, към които се добавят нарасналите застрахователни и транспортни разходи. Въпреки това бившият министър е категоричен, че дружеството реализира печалба и тя не бива да остава извън обхвата на новите данъчни мерки.
"Аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи „Лукойл“ в списъка на компаниите, чиито печалби се облагат с данък свръхпечалби", заяви Овчаров пред телевизия Bulgaria ON AIR.
По думите му, данните на Европейската комисия показват, че горивата у нас са сред най-евтините в Европа преди облагането им с акцизи и данъци. Цените на бензиностанциите на рафинерията са с няколко цента по-ниски от тези на останалите големи вериги. Овчаров изтъкна, че между 55 и 60 процента от горивата на българския пазар са произведени от "Лукойл", независимо под какъв бранд се продават на дребно.
По темата с доставките на руски петрол енергийният експерт подчерта, че липсата на дългосрочен договор прави невъзможно постигането на по-ниски цени чрез директно договаряне.
"Ако сключим дългосрочен договор за петрол, както е в Словакия и Унгария, да, със сигурност, или както в Малта от Либия, да, тя ще бъде по-ниска. Само че ние такъв договор нямаме", коментира експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя па
За рушвети под масата!
Тюуу, какви времена дойдоха, БСП и БКП да се хванат за гушите!
21:23 25.09.2026
2 Тояга
Коментиран от #7, #17
21:25 25.09.2026
3 Крадльо Магнитски!
21:26 25.09.2026
4 Украйна бавно губи войната
Румбата има ли пари за леб
21:27 25.09.2026
5 Помак
21:28 25.09.2026
6 Връщай
21:29 25.09.2026
7 И друго и друго
До коментар #2 от "Тояга":Май не помниш, че Тиквата цъкаше карти по ловните стопанства с Валентин Златев, който и един лев данък не е платил на държавата тогава.
21:30 25.09.2026
8 койдазнай
21:31 25.09.2026
9 Красимир Петров
21:31 25.09.2026
10 Тралала
21:31 25.09.2026
11 ьлквес
21:33 25.09.2026
12 Горски
Знаеш ли до какво води? До потрошени витрини, разграбени магазини и т.н.
Не може да тестваш границите на търпение на хората и да очакваш да седят мирно и кротко. Комшиите получиха безплатна газификация на столицата си, за да преизберат президента. Ние получихте дългове и потупване по рамото. Ние минахме в клуба на богатите . Абе я се оправяйте какво ми пука за едни изкукуригали които се подведоха по пропаганда и популистки изявления че като минем от другата страна демократичната ще бъде окей. И в момента виждам едни герои които се борят горивата да ни станат още по-скъпи защото трябвало да станат още по-демократични а ги получаваме от Русия през посредник на двойна цена. И всеки те убеждава че те не идват от руската федерация в което мога да повярват само наивници.
21:35 25.09.2026
13 ИЗ мамник
21:39 25.09.2026
14 оня с коня
21:43 25.09.2026
15 Спиро енергетика
21:47 25.09.2026
16 Без,извинения
21:48 25.09.2026
17 Европеец
До коментар #2 от "Тояга":Тояго теб те познавам от площадите когато скачаше и викаше ,кой не скача е червен.... А забравиш, че мавъра ИК хариза Нефтохим Бургас на Русия за жълти стотинки, а да не говоря и за авиокомп улания Балкан, а пък за тецовете Матриците хептен-помниш ли, каква скъпа цена имаше произведения ток от краварите там..... Би било добре да си спомниш.... Въпреки, че Овчаров е червен бъди сигурен, че говори верни неща...
21:53 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Емигрант
22:00 25.09.2026
21 Един не-трол
22:00 25.09.2026