Радослав Росенов е европейски шампион! Българинът триумфира в София след реванш срещу украинец

Националът по бокс Радослав Росенов е новият европейски шампион в категория до 60 кг. Росенов грабна европейската титла в родната столица София, която е домакин на континенталния форум в "Асикс Арена". Златото е първо за страната ни от Евро 2026 по бокс.

Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов по точки след три рунда здрава битка и с 5:0 съдийски гласа. Росенов победи Абдураимов преди година на Световното в Ливърпул, но загуби от него на Олимпийските игри в Париж 2024 г., а сега отново надделя.

Срещата започна интензивно и в първите 180 секунди двамата разменяха удари, без да има видимо предимство за никого. Абдураимов нанесе един по-силен удар в края на рунд 1. В крайна сметка рундът отиде на сметката на българина.

Втората част бе доста смесена за Росенов, чиято аркада от битките преди финала видимо го спираше. Росенов страда и срещу Всеволод Шумков на 1/4-финала, и на полуфинала срещу испанеца Андерс Ернандес, но въпреки това продължи да води в точките срещу украинеца. Самият роден боксьор имаше и претенции към някои непозволени прийоми от украинеца.

В третия рунд аркадата на Росенов се отвори, а и Абдураимов неджентълменски го събори на земята. Росенов видимо се ядоса от постъпката на съперника си, а ситуацията се повтори около 40 секунди преди края на мача. В крайна сметка, въпреки че двама от съдиите дадоха последния рунд за украинеца, Росенов грабна европейската титла!