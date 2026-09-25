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Радослав Росенов е европейски шампион! Българинът триумфира в София след реванш срещу украинец

Радослав Росенов е европейски шампион! Българинът триумфира в София след реванш срещу украинец

25 Септември, 2026 20:15 573 4

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  • софия-
  • асикс арена-
  • айдер абдураимов-
  • 60 кг

Българинът спечели златото в категория до 60 кг

Радослав Росенов е европейски шампион! Българинът триумфира в София след реванш срещу украинец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът по бокс Радослав Росенов е новият европейски шампион в категория до 60 кг. Росенов грабна европейската титла в родната столица София, която е домакин на континенталния форум в "Асикс Арена". Златото е първо за страната ни от Евро 2026 по бокс.

Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов по точки след три рунда здрава битка и с 5:0 съдийски гласа. Росенов победи Абдураимов преди година на Световното в Ливърпул, но загуби от него на Олимпийските игри в Париж 2024 г., а сега отново надделя.

Срещата започна интензивно и в първите 180 секунди двамата разменяха удари, без да има видимо предимство за никого. Абдураимов нанесе един по-силен удар в края на рунд 1. В крайна сметка рундът отиде на сметката на българина.

Втората част бе доста смесена за Росенов, чиято аркада от битките преди финала видимо го спираше. Росенов страда и срещу Всеволод Шумков на 1/4-финала, и на полуфинала срещу испанеца Андерс Ернандес, но въпреки това продължи да води в точките срещу украинеца. Самият роден боксьор имаше и претенции към някои непозволени прийоми от украинеца.

В третия рунд аркадата на Росенов се отвори, а и Абдураимов неджентълменски го събори на земята. Росенов видимо се ядоса от постъпката на съперника си, а ситуацията се повтори около 40 секунди преди края на мача. В крайна сметка, въпреки че двама от съдиите дадоха последния рунд за украинеца, Росенов грабна европейската титла!


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    6 1 Отговор
    Удри силно нахалните.

    20:18 25.09.2026

  • 2 честито

    4 1 Отговор
    браво на русенеца още по-хубаво е че е пребил украинец!!!

    20:40 25.09.2026

  • 3 ръкавици

    2 0 Отговор
    Как " не го е срам " да бие украинец!

    21:14 25.09.2026

  • 4 Браво на Радослав !

    1 0 Отговор
    Но жалко, ако и това политизираме по темата Украйна. А иначе украинеца е келеш заради гена си - това е аксиома.

    21:24 25.09.2026

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