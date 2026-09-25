Феноменален обрат! България U21 с 10 души срази Португалия U21 в Пазарджик

Младежкият национален отбор на България до 21 години постигна страхотна победа с 2:1 над Португалия U21 в квалификация за Европейското през 2027 година. Мачът се игра в Пазарджик на стадион "Георги Бенковски".
Португалците започнаха по-силно и създадоха няколко чисти положения, но Пламен Андреев спаси всичко. Българският тим също имаше шанс - удар на Стивън Стоянчов срещна гредата в 29-ата минута.
През второто полувреме гостите поведоха. В 50-ата минута Родриго Мора асистира на Густаво Варела за 0:1.
В края обаче "лъвчетата" направиха пълен обрат. В 87-ата минута Никола Илиев центрира от корнер и Тодор Павлов изравни за 1:1. Веднага след гола Павлов се контузи и напусна, а тъй като България нямаше смени, остана с 10 души.
Въпреки численото си намаление, нашите стигнаха до победата - Илиев проби отлично по лявото крило и подаде на Александър Маринов, който вкара на празна врата за 2:1.
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1 мисирки
Коментиран от #2
20:37 25.09.2026
2 ТА ТЕ СА ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ
До коментар #1 от "мисирки":Българите до 21 години по футбол биха Португалия. БРАВО И УВАЖЕНИЕ. БЪЛГАРИ ДОБРИ И ВЪВ ФУТБОЛА ИМАЛО. А за танас ДОМУС и тирето българи няма. Само чужди. И не само те всичко е алъш вериш бит пазар и далавери. Още веднъж БРАВО МОМЧЕТА БЪЛГАРЧЕТА.
20:50 25.09.2026
3 В Пазарджик се печели
Браво на момчетата! 🇧🇬
21:16 25.09.2026