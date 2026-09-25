Новини
Спорт »
Световен футбол »
Феноменален обрат! България U21 с 10 души срази Португалия U21 в Пазарджик

Феноменален обрат! България U21 с 10 души срази Португалия U21 в Пазарджик

25 Септември, 2026 20:29 671 3

  • българия u21-
  • португалия u21-
  • квалификации евро u21 2027-
  • пазарджик-
  • георги бенковски-
  • обрат-
  • пламен андреев-
  • никола илиев-
  • тодор павлов-
  • александър маринов

Тодор Павлов и Александър Маринов бяха точни за успеха

Феноменален обрат! България U21 с 10 души срази Португалия U21 в Пазарджик - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младежкият национален отбор на България до 21 години постигна страхотна победа с 2:1 над Португалия U21 в квалификация за Европейското през 2027 година. Мачът се игра в Пазарджик на стадион "Георги Бенковски".

Португалците започнаха по-силно и създадоха няколко чисти положения, но Пламен Андреев спаси всичко. Българският тим също имаше шанс - удар на Стивън Стоянчов срещна гредата в 29-ата минута.

През второто полувреме гостите поведоха. В 50-ата минута Родриго Мора асистира на Густаво Варела за 0:1.

В края обаче "лъвчетата" направиха пълен обрат. В 87-ата минута Никола Илиев центрира от корнер и Тодор Павлов изравни за 1:1. Веднага след гола Павлов се контузи и напусна, а тъй като България нямаше смени, остана с 10 души.

Въпреки численото си намаление, нашите стигнаха до победата - Илиев проби отлично по лявото крило и подаде на Александър Маринов, който вкара на празна врата за 2:1.

Феноменален обрат! България U21 с 10 души срази Португалия U21 в Пазарджик


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирки

    4 1 Отговор
    какво е това u21??? незнате ли български? пише се до21г.

    Коментиран от #2

    20:37 25.09.2026

  • 2 ТА ТЕ СА ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мисирки":

    Българите до 21 години по футбол биха Португалия. БРАВО И УВАЖЕНИЕ. БЪЛГАРИ ДОБРИ И ВЪВ ФУТБОЛА ИМАЛО. А за танас ДОМУС и тирето българи няма. Само чужди. И не само те всичко е алъш вериш бит пазар и далавери. Още веднъж БРАВО МОМЧЕТА БЪЛГАРЧЕТА.

    20:50 25.09.2026

  • 3 В Пазарджик се печели

    1 0 Отговор
    Когато не се лансират на инвалиди.
    Браво на момчетата! 🇧🇬

    21:16 25.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове