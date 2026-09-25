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Александър Димитров: Имаме поставена цел от президента на БФС

Александър Димитров: Имаме поставена цел от президента на БФС

25 Септември, 2026 19:41 375 2

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България започва участието си в Лигата на нациите в събота на стадион "Христо Ботев" в Пловдив срещу Люксембург

Александър Димитров: Имаме поставена цел от президента на БФС - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров говори на пресконференция преди двубоя с Люксембург от Лигата на нациите. Срещата е утре от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. След нея "лъвовете" ще имат още едно домакинство - срещу Естония на 29 септември, след което предстоят гостуванията на Исландия на 3 октомври и отново на Люксембург на 6 октомври.

"Целта е поставена от президента - да влезем в Лига "Б". Аз обаче не говоря пред футболистите за цел, работим мач за мач и искаме да се представим добре срещу противниците. Всяка голяма цел започва с една малка стъпка.

Утре излизаме срещу сериозен отбор като Люксембург. Има разлика в състоянието на футболистите, някои са играли доста. Нашата работа е да ги възстановим, предстоят ни четири мача за десет дни. Ще имаме много сериозен противник, който влиза в мача с три победи и една минимална загуба от Италия. Победиха Албания като гост, а също и Малта с 5:0 в баража.

От играчите искам преди всичко дисциплина, себераздаване и желание от първата минута. За първи път ще играем в такъв цикъл от 4 мача - няма до кого да се допитам, да почерпим опит за подобен цикъл, ключовете за нас са натоварването в мачовете, възстановяването и въвеждането за предстоящия мач.

Не само Чочев липсва в състава, имаме още няколко контузени основни играчи, с които завършихме квалификационния цикъл. Не искам да мислим за това. Вярваме на всеки от състезателите, които са тук. Няма титуляри и резерви, всеки трябва да е готов и да носи своята отговорност. Обмислили сме вариант за заместник на Чочев, разбира се, но засега е това. Ако има нещо, ще бъде след Люксембург, никой не е застрахован от картони и контузии", заяви Александър Димитров.


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