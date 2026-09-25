Руската армия удари складове на "Макдоналдс"

На 25 септември руските сили нанесоха удар по склад в Украйна, използван от американската корпорация "Макдоналдс". Украинският президент Володимир Зеленски съобщи новината в канала си в Telegram, като подчерта, че срещу "обикновени хранителни продукти" е бил използван ударен дрон.

"Днес при удари с дронове беше засегнат и склад, използван от "Макдоналдс". Ударен дрон срещу обикновени хранителни продукти. Руснаците непрекъснато разширяват кампанията си за ескалация: американски и други бизнеси, центрове за данни, доставчици на интернет услуги - за Русия самият обикновен живот е просто мишена", подчерта той.

Държавният глава добави, че всичко това подкопава възможността на хората да поддържат връзка, да учат и да работят.

Според някои данни в склада са се съхранявали пресни и замразени полуфабрикати (кюфтета за бургери, нъгети, пържени картофи), хлебчета, сосове, млечни смеси за десерти и млечни шейкове, както и брандирани стоки.

Междувременно кметът на Бровари Игор Сапожко съобщи, че е ударен промишлен обект в рамките на общината - това е вторият подобен инцидент за деня.

"Наблюдава се силно задимяване поради пожар в сградата. Към момента няма данни за пострадали", написа той.

Според информация в социалните мрежи експлозията в района на Бровари (Киевска област) - по предварителни данни - е станала именно в складовете на "Макдоналдс".