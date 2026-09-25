Руската армия удари складове на "Макдоналдс"

На 25 септември руските сили нанесоха удар по склад в Украйна, използван от американската корпорация "Макдоналдс". Украинският президент Володимир Зеленски съобщи новината в канала си в Telegram, като подчерта, че срещу "обикновени хранителни продукти" е бил използван ударен дрон.
"Днес при удари с дронове беше засегнат и склад, използван от "Макдоналдс". Ударен дрон срещу обикновени хранителни продукти. Руснаците непрекъснато разширяват кампанията си за ескалация: американски и други бизнеси, центрове за данни, доставчици на интернет услуги - за Русия самият обикновен живот е просто мишена", подчерта той.
Държавният глава добави, че всичко това подкопава възможността на хората да поддържат връзка, да учат и да работят.
Според някои данни в склада са се съхранявали пресни и замразени полуфабрикати (кюфтета за бургери, нъгети, пържени картофи), хлебчета, сосове, млечни смеси за десерти и млечни шейкове, както и брандирани стоки.
Междувременно кметът на Бровари Игор Сапожко съобщи, че е ударен промишлен обект в рамките на общината - това е вторият подобен инцидент за деня.
"Наблюдава се силно задимяване поради пожар в сградата. Към момента няма данни за пострадали", написа той.
Според информация в социалните мрежи експлозията в района на Бровари (Киевска област) - по предварителни данни - е станала именно в складовете на "Макдоналдс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #5, #11
21:25 25.09.2026
2 Граф Сен Жермен
Това е и пряк удар върху интересите на САЩ!
Утре и Кока Кола може да бомбардират!
Моля, Зеленски да даде заповед за превземането на Москва!
Коментиран от #3
21:26 25.09.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":Кока кола вече я удариха .
Коментиран от #7, #16
21:27 25.09.2026
4 Гост
21:27 25.09.2026
5 Гробар
До коментар #1 от "Примати":Отървали са укронацитата от кравешкия джънк фуд. Трябва да благодарят на Путята.
21:27 25.09.2026
6 Лудото Веси
Укрите са хапнали гратис
То им стана навик ,де....
Коментиран от #24
21:30 25.09.2026
7 Граф Сен Жермен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ах, мон шери, САЩ трябва да се удрят по два пъти!
21:30 25.09.2026
8 Гост№4442
21:30 25.09.2026
9 az СВО Победа 81
21:30 25.09.2026
10 Смех
21:35 25.09.2026
11 Имисли нещо
До коментар #1 от "Примати":по-оригинални, нещастник.
И утре бегай на контейнерите на Била, че са на промоция.
21:35 25.09.2026
12 Егати гърмящите бургери
21:36 25.09.2026
13 Чудесни новини
21:36 25.09.2026
14 сноу
21:39 25.09.2026
15 ?????
Даже не си представям как ще я карат бандеровците без Макдоналдс.
Ще се предават ли или не?
21:40 25.09.2026
16 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ми , пийте квас и яжте пешьмени ...
Коментиран от #22
21:40 25.09.2026
17 уахахахаха
Егати гърмящету кюфтета!😂😂😂😂
21:42 25.09.2026
18 Това ли ви впечатли най-много
Вкусно! Точка!
21:42 25.09.2026
19 Хмм
21:45 25.09.2026
20 До там в докараа
Хихихихи
Докато В"ИВАЛДИ ги млатят като ци Га нин...тупан
Хихихихи
21:46 25.09.2026
21 уахахахаха
Към 25 септември 2026 г. компанията обяви, че не може безопасно и устойчиво да възобнови производството след серия от ракетни удари. През последните пет седмици предприятието е било ударено четири пъти, като последният удар е на 21 септември
ArcelorMittal съобщава, че не вижда възможност да възстанови безопасната и стабилна работа на комбината при сегашните условия. Компанията ще обсъжда с украинското правителство запазването на инфраструктурата, за да остане възможно възстановяване след края на войната.
Компанията очаква и около 1 млрд. долара обезценка на активите вследствие на прекратяването на дейността.
21:47 25.09.2026
22 Вкусно! Точка е по-добра
До коментар #16 от "Дрътия Софеанец ,":верига за хранене!
Според чуждестранни посетители и качествено.
21:47 25.09.2026
23 Руские
такава българомразка.
21:52 25.09.2026
24 тъй, тъй
До коментар #6 от "Лудото Веси":Ама хамбургерите не са хвърчали, а са се взривявали.
21:56 25.09.2026
25 Жожи
22:00 25.09.2026