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Руската армия удари складове на "Макдоналдс"
  Тема: Украйна

Руската армия удари складове на "Макдоналдс"

25 Септември, 2026 21:23 1 073 25

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • макдоналдс-
  • володимир зеленски

Междувременно кметът на Бровари Игор Сапожко съобщи, че е ударен промишлен обект в рамките на общината - това е вторият подобен инцидент за деня

Руската армия удари складове на "Макдоналдс" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 25 септември руските сили нанесоха удар по склад в Украйна, използван от американската корпорация "Макдоналдс". Украинският президент Володимир Зеленски съобщи новината в канала си в Telegram, като подчерта, че срещу "обикновени хранителни продукти" е бил използван ударен дрон.

"Днес при удари с дронове беше засегнат и склад, използван от "Макдоналдс". Ударен дрон срещу обикновени хранителни продукти. Руснаците непрекъснато разширяват кампанията си за ескалация: американски и други бизнеси, центрове за данни, доставчици на интернет услуги - за Русия самият обикновен живот е просто мишена", подчерта той.

Държавният глава добави, че всичко това подкопава възможността на хората да поддържат връзка, да учат и да работят.

Според някои данни в склада са се съхранявали пресни и замразени полуфабрикати (кюфтета за бургери, нъгети, пържени картофи), хлебчета, сосове, млечни смеси за десерти и млечни шейкове, както и брандирани стоки.

Междувременно кметът на Бровари Игор Сапожко съобщи, че е ударен промишлен обект в рамките на общината - това е вторият подобен инцидент за деня.

"Наблюдава се силно задимяване поради пожар в сградата. Към момента няма данни за пострадали", написа той.

Според информация в социалните мрежи експлозията в района на Бровари (Киевска област) - по предварителни данни - е станала именно в складовете на "Макдоналдс".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    4 28 Отговор
    Още няколко удара по руски рафинерии и Русия приключва…

    Коментиран от #5, #11

    21:25 25.09.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    30 4 Отговор
    Какво варварство! Да лишат горките украинци от американски ГМО кюфтета?
    Това е и пряк удар върху интересите на САЩ!
    Утре и Кока Кола може да бомбардират!
    Моля, Зеленски да даде заповед за превземането на Москва!

    Коментиран от #3

    21:26 25.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Кока кола вече я удариха .

    Коментиран от #7, #16

    21:27 25.09.2026

  • 4 Гост

    23 3 Отговор
    Ми хубау, никога не съм харесвал бургерите им...

    21:27 25.09.2026

  • 5 Гробар

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Отървали са укронацитата от кравешкия джънк фуд. Трябва да благодарят на Путята.

    21:27 25.09.2026

  • 6 Лудото Веси

    21 3 Отговор
    Лелеееее хвърчали са хамбургери във всички посоки....
    Укрите са хапнали гратис
    То им стана навик ,де....

    Коментиран от #24

    21:30 25.09.2026

  • 7 Граф Сен Жермен

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ах, мон шери, САЩ трябва да се удрят по два пъти!

    21:30 25.09.2026

  • 8 Гост№4442

    8 2 Отговор
    Тея ги убиват на фронта и в ресторанта,някой да им покаже милост?

    21:30 25.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    А не, ве! 🤣🤣🤣

    21:30 25.09.2026

  • 10 Смех

    14 2 Отговор
    Складове на Макдонълдс грънци. Той и Дончо се криеш в камион за сандвичи.

    21:35 25.09.2026

  • 11 Имисли нещо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    по-оригинални, нещастник.
    И утре бегай на контейнерите на Била, че са на промоция.

    21:35 25.09.2026

  • 12 Егати гърмящите бургери

    17 3 Отговор
    Бургерите след удара по склада на Макдоналдс са предизвикали зрелищни фойерверки! А вторичните детонациите от складовете на Макдоналдс още продължават!)))

    21:36 25.09.2026

  • 13 Чудесни новини

    6 2 Отговор
    иде як глад и студ...

    21:36 25.09.2026

  • 14 сноу

    4 1 Отговор
    Няма лошо...по малко бургери-по малко памперси ...ще им свършат работа при перемогата на запад...

    21:39 25.09.2026

  • 15 ?????

    7 1 Отговор
    Ха ха.
    Даже не си представям как ще я карат бандеровците без Макдоналдс.
    Ще се предават ли или не?

    21:40 25.09.2026

  • 16 Дрътия Софеанец ,

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ми , пийте квас и яжте пешьмени ...

    Коментиран от #22

    21:40 25.09.2026

  • 17 уахахахаха

    10 1 Отговор
    „Според информация в социалните мрежи експлозията в района на Бровари (Киевска област) - по предварителни данни - е станала именно в складовете на "Макдоналдс".“
    Егати гърмящету кюфтета!😂😂😂😂

    21:42 25.09.2026

  • 18 Това ли ви впечатли най-много

    4 2 Отговор
    от почти стотината поразени цели в Украйна през последните часове?

    Вкусно! Точка!

    21:42 25.09.2026

  • 19 Хмм

    6 1 Отговор
    вредна храна

    21:45 25.09.2026

  • 20 До там в докараа

    2 1 Отговор
    Пияниците, а бомбят кръчмите
    Хихихихи
    Докато В"ИВАЛДИ ги млатят като ци Га нин...тупан
    Хихихихи

    21:46 25.09.2026

  • 21 уахахахаха

    2 0 Отговор
    „АрселорМиттал Кривой Рог“ (ArcelorMittal Kryvyi Rih) е най-големия металургичен комбинат в Украйна.
    Към 25 септември 2026 г. компанията обяви, че не може безопасно и устойчиво да възобнови производството след серия от ракетни удари. През последните пет седмици предприятието е било ударено четири пъти, като последният удар е на 21 септември
    ArcelorMittal съобщава, че не вижда възможност да възстанови безопасната и стабилна работа на комбината при сегашните условия. Компанията ще обсъжда с украинското правителство запазването на инфраструктурата, за да остане възможно възстановяване след края на войната.
    Компанията очаква и около 1 млрд. долара обезценка на активите вследствие на прекратяването на дейността.

    21:47 25.09.2026

  • 22 Вкусно! Точка е по-добра

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дрътия Софеанец ,":

    верига за хранене!
    Според чуждестранни посетители и качествено.

    21:47 25.09.2026

  • 23 Руские

    0 3 Отговор
    убиват българи в момента, а Йотова им се възхищава. Не ни трябва
    такава българомразка.

    21:52 25.09.2026

  • 24 тъй, тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лудото Веси":

    Ама хамбургерите не са хвърчали, а са се взривявали.

    21:56 25.09.2026

  • 25 Жожи

    1 0 Отговор
    Спасили са украинците от бавно отравяне с ГМО

    22:00 25.09.2026

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