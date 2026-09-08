Изписаха Росен Божинов от болницата

Българският национал Росен Божинов беше изписан беше изписан от болницата, след като вчера получи неразположение и се строполи по време на мача на неговия Пиза срещу Юве Стабия в Серия Б. Новината беше съобщена официално от клуба на защитника.

По време на първото полувреме на мача Божинов е получил внезапно прилошаване. Според първоначалната информация най-вероятната причина за състоянието му е криза на дехидратация. Футболистът веднага е получил медицинска помощ и е бил откаран в болницата в Кастеламаре ди Стабия (Неапол) за обстойни прегледи.

От Пиза написаха, че състоянието на Росен Божинов е стабилно и той е изписан от болницата.

„Футболистът ще се прибере в Пиза заедно с отбора и още утре сутрин (б.р. - 8 септември) ще бъде подложен от медицинския щаб на Пиза на всички необходими диагностични изследвания", се казва още в съобщението на тосканския клуб.