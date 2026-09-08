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Изписаха Росен Божинов от болницата

Изписаха Росен Божинов от болницата

8 Септември, 2026 09:59 480 1

  • росен божинов-
  • футбол-
  • контузия-
  • пиза-
  • серия б

По време на първото полувреме на мача Божинов е получил внезапно прилошаване

Изписаха Росен Божинов от болницата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Росен Божинов беше изписан беше изписан от болницата, след като вчера получи неразположение и се строполи по време на мача на неговия Пиза срещу Юве Стабия в Серия Б. Новината беше съобщена официално от клуба на защитника.

По време на първото полувреме на мача Божинов е получил внезапно прилошаване. Според първоначалната информация най-вероятната причина за състоянието му е криза на дехидратация. Футболистът веднага е получил медицинска помощ и е бил откаран в болницата в Кастеламаре ди Стабия (Неапол) за обстойни прегледи.

От Пиза написаха, че състоянието на Росен Божинов е стабилно и той е изписан от болницата.

„Футболистът ще се прибере в Пиза заедно с отбора и още утре сутрин (б.р. - 8 септември) ще бъде подложен от медицинския щаб на Пиза на всички необходими диагностични изследвания", се казва още в съобщението на тосканския клуб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    В Италия е забранено на хора със сърдечни проблеми да са спортисти. И заради това играчи ходеха в други държави. Затова и Кристиан Ериксен напусна Интер преди.

    Ето какво дава ИИ:
    От 1982 г. насам в Италия действа строга държавна система за предварителен медицински скрининг на спортистите. Според разпоредбите на Италианския олимпийски комитет (CONI) и медицинските протоколи (известни като COCIS), на нито един атлет не се позволява да се състезава на професионално или аматьорско ниво, ако има установен висок риск от внезапен сърдечен арест или ако има имплантиран изкуствен дефибрилатор (ICD).

    Ето затова ще го следят.

    11:00 08.09.2026

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