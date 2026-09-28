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Илиян Филипов захапа Венцеслав Стефанов заради сравнение между Чандъров и Балов

Илиян Филипов захапа Венцеслав Стефанов заради сравнение между Чандъров и Балов

28 Септември, 2026 21:23 456 1

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Босът на Ботев Пловдив използва социалните мрежи, за да отговори на думите на шефа на Славия

Илиян Филипов захапа Венцеслав Стефанов заради сравнение между Чандъров и Балов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов влезе в задочен спор с президента на Славия Венцеслав Стефанов. Повод за острата му реакция стана сравнение, направено от Стефанов между футболистите Асен Чандъров и Кристиян Балов.

Филипов използва социалните мрежи, за да отговори на думите на шефа на Славия, като заяви, че не разбира причината за подобно сравнение и отправи иронична реплика към Стефанов.

„Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Не знам защо, но имам чувството, че г-н Стефанов доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон“, написа Филипов.

Той защити категорично Асен Чандъров и подчерта качествата му както на футболист, така и като професионалист и лидер.

„За Асен Чандъров пък мога да кажа само добри думи. Освен че е прекрасен футболист, той е истински професионалист, характер и лидер – човек, който всеки ден показва с отношението си защо заслужава да носи екипа на Ботев. Футболист, който не говори много извън терена, а отговаря там, където трябва – с играта си“, допълни президентът на пловдивския клуб.

Филипов не подмина и Септември, като заяви, че според него сравнението на двамата футболисти не бива да води до омаловажаване на български клубове.

„Още по-странно е желанието му покрай един футболист да омаловажава два български клуба – Ботев Пловдив и Септември. Ботев няма нужда някой да му обяснява къде се намира на футболната карта на България. А уважението към Септември също би трябвало да е задължително за човек, който от толкова години е в българския футбол“, посочи той.

По отношение на Кристиян Балов и трансфера му Филипов остави по-остър коментар, като заяви, че случилото се е добре познато във футболните среди.

„А що се отнася до Балов и начина, по който беше направен неговият трансфер – във футболните среди историята е достатъчно добре позната и всеки може сам да си направи изводите“, написа още той.

В края на публикацията си Филипов отправи критика към управлението на Славия и посъветва Стефанов първо да обърне внимание на случващото се в собствения му клуб.

„Може би вместо да раздава географски оценки кой е „Лом“ и кой „Лондон“, г-н Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба.

Понякога, преди да гледаш към Пловдив и към другите клубове, е полезно да погледнеш какво се случва в собствения ти двор.

А за Лондон – ако някой ден реши да го посети, с удоволствие ще му препоръчам няколко хубави места“, завърши президентът на Ботев.


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    ДПСее, ДПСЕЕ, ДПСЕЕ

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