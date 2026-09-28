Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус си върна Нето

Ювентус си върна Нето

28 Септември, 2026 21:47 299 0

  • ювентус-
  • нето-
  • гулиелмо викарио-
  • камил грабара-
  • бразилия-
  • ботафого-
  • барселона-
  • арсенал-
  • борнемут-
  • фиорентина-
  • валенсия-
  • серия а-
  • италиански футбол-
  • футбол-
  • трансфери

Бразилският вратар подписа до юни 2027 година

Ювентус си върна Нето - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус официално привлече бразилския вратар Нето. 37-годишният страж подписа договор с „бианконерите“ до края на настоящия сезон – юни 2027 година, обявиха от клуба.

Нето се завръща в Торино, където вече е носил екипа на Ювентус между 2015 и 2017 година. За този период той записва 22 мача и печели две шампионски титли на Италия, две Купи на Италия и една Суперкупа на страната.

Бразилецът ще бъде алтернатива на титулярния вратар Гулиелмо Викарио. Нето заема мястото на поляка Камил Грабара, който претърпя операция на коляното и ще бъде извън игра до края на сезона.

За последно Нето игра за бразилския Ботафого. В богатата си кариера той е защитавал още цветовете на Атлетико Паранензе, Фиорентина, Валенсия, Барселона, Борнемут и Арсенал.

Вратарят има и един мач за националния отбор на Бразилия.

С привличането му Ювентус си осигурява опитен вариант под рамката в период, в който тимът трябва да се справи с отсъствието на Грабара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове