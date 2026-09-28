Ювентус си върна Нето

Ювентус официално привлече бразилския вратар Нето. 37-годишният страж подписа договор с „бианконерите“ до края на настоящия сезон – юни 2027 година, обявиха от клуба.

Нето се завръща в Торино, където вече е носил екипа на Ювентус между 2015 и 2017 година. За този период той записва 22 мача и печели две шампионски титли на Италия, две Купи на Италия и една Суперкупа на страната.

Бразилецът ще бъде алтернатива на титулярния вратар Гулиелмо Викарио. Нето заема мястото на поляка Камил Грабара, който претърпя операция на коляното и ще бъде извън игра до края на сезона.

За последно Нето игра за бразилския Ботафого. В богатата си кариера той е защитавал още цветовете на Атлетико Паранензе, Фиорентина, Валенсия, Барселона, Борнемут и Арсенал.

Вратарят има и един мач за националния отбор на Бразилия.

С привличането му Ювентус си осигурява опитен вариант под рамката в период, в който тимът трябва да се справи с отсъствието на Грабара.