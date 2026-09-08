Ливърпул с нов мащабен спонсор

След близо 15 години вярно партньорство с финансовия гигант Standard Chartered, Ливърпул официално обяви, че от 1 юни 2027 г. ще приветства Turkish Airlines като свой нов генерален спонсор. Това знаменателно събитие бележи първата смяна на основния бранд върху емблематичните червени фланелки от 2010 година насам.

Според водещи британски издания, стойността на петгодишния договор възлиза на впечатляващите 300 милиона паунда – сума, която поставя Ливърпул сред най-добре обезпечените футболни клубове в света. За сравнение, това е равностойно на спонсорския контракт между Манчестър Юнайтед и технологичния лидер Qualcomm, сключен през 2024 г.

Търговският директор на Ливърпул, Бен Лати, не скри вълнението си от предстоящото сътрудничество: „Гръдната част на нашите екипи е нещо повече от място за лого – тя е част от историята на клуба. Turkish Airlines е световно разпознаваема марка с огромна мрежа и споделени ценности. Вярваме, че заедно ще създадем нови незабравими моменти, подобно на славната ни победа в Шампионската лига през 2005 г.“

Авиокомпанията не е новак в света на спорта – тя вече е официален партньор на Шампионската лига и основен спонсор на турския национален отбор по футбол. Сега Turkish Airlines прави още една крачка напред, като се обвързва с един от най-обичаните и успешни английски клубове.