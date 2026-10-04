Дъждът блокира Формула 1: Отложиха старта на надпреварата заради опасни условия

Стартът на състезанието от Формула 1 бе официално отложен заради изключително тежки атмосферни условия и огромно количество натрупана вода по трасето.

Проливният дъжд принуди рейс контрола да спре състезателната процедура, тъй като строгите стандарти за сигурност в шампионата изключват провеждането на надпревара при подобна нулева безопасност за пилотите.

Очаква се надпреварата да започне по-късно.