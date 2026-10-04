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Дъждът блокира Формула 1: Отложиха старта на надпреварата заради опасни условия

Дъждът блокира Формула 1: Отложиха старта на надпреварата заради опасни условия

4 Октомври, 2026 11:00 639 5

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  • формула 1 новини

Очаква се състезанието да започне по-късно

Дъждът блокира Формула 1: Отложиха старта на надпреварата заради опасни условия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стартът на състезанието от Формула 1 бе официално отложен заради изключително тежки атмосферни условия и огромно количество натрупана вода по трасето.

Проливният дъжд принуди рейс контрола да спре състезателната процедура, тъй като строгите стандарти за сигурност в шампионата изключват провеждането на надпревара при подобна нулева безопасност за пилотите.

Очаква се надпреварата да започне по-късно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така

    3 1 Отговор
    Поне да кажат къде е състезанието, все пак като се казва новина, да е по-изчерпателна.

    Коментиран от #5

    11:24 04.10.2026

  • 2 Значи

    2 1 Отговор
    лигавите модерни мамини пи. лемета се уплашиха от мокра настилка? И не само те, ами и колите... Що не поискат да се покрият пистите че да карат винаги на сухо...
    Ф1 в този си вид е просто подигравка с публиката и историята на този спорт.

    Коментиран от #3

    11:42 04.10.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Викаш, я ти да се качиш....ще скъсаш гумите на наводнено трасе и никаква видимост?! Ще пуснеш чистачките на най-бърза скорост, специалист...

    12:00 04.10.2026

  • 4 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Някога най-интересните състезания ставаха на дъжд. Млади амбициозни пилоти рискуваха и побеждаваха. А и на дъжд скоростта е по-ниска, катастрофите не бяха фатални, както на сухо. Толкова ограничения въведоха, че все едно гледаш парад, а не състезание.

    12:06 04.10.2026

  • 5 Състезанието е в Бахрейн

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "така":

    на пистата в Малайзия. Заслугата е на Тръмп и Нетаняху.

    12:08 04.10.2026

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