Дъждът блокира Формула 1: Отложиха старта на надпреварата заради опасни условия

Стартът на състезанието от Формула 1 бе официално отложен заради изключително тежки атмосферни условия и огромно количество натрупана вода по трасето.
Проливният дъжд принуди рейс контрола да спре състезателната процедура, тъй като строгите стандарти за сигурност в шампионата изключват провеждането на надпревара при подобна нулева безопасност за пилотите.
Очаква се надпреварата да започне по-късно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така
Коментиран от #5
11:24 04.10.2026
2 Значи
Ф1 в този си вид е просто подигравка с публиката и историята на този спорт.
Коментиран от #3
11:42 04.10.2026
3 Някой
До коментар #2 от "Значи":Викаш, я ти да се качиш....ще скъсаш гумите на наводнено трасе и никаква видимост?! Ще пуснеш чистачките на най-бърза скорост, специалист...
12:00 04.10.2026
4 Наблюдател
12:06 04.10.2026
5 Състезанието е в Бахрейн
До коментар #1 от "така":на пистата в Малайзия. Заслугата е на Тръмп и Нетаняху.
12:08 04.10.2026