Аржентина разби Буркина Фасо преди прощалния мач на Меси

Аржентина постигна впечатляваща победа със 7:0 над Буркина Фасо в приятелска среща. Разгромът идва само дни преди очаквания последен мач на Лионел Меси за националния отбор.

Лаутаро Мартинес откри резултата след добавка, след като вратарят Разак Гира спаси изпълнената от нападателя дузпа. Това беше 42-ият гол на Мартинес за Аржентина, с което той изравни Серхио Агуеро на третото място във вечната голмайсторска листа. Пред тях са Габриел Батистута с 54 попадения и Лионел Меси със 125.

Аржентина удвои аванса си още в 8-ата минута, когато Мумуни Диало си отбеляза автогол при опит да изчисти топката.

Само четири минути по-късно Джанлука Престиани се разписа за първи път с националната фланелка. Той проби в наказателното поле и с мощен удар направи резултата 3:0.

Нико Пас покачи на 4:0 с хладнокръвен завършващ удар, като така продължи силното си представяне след гола срещу Боливия. Преди почивката Хулиан Алварес също записа името си сред голмайсторите за 5:0.

Аржентина не намали оборотите и след паузата. Влезлият като резерва Франко Мастантуоно отбеляза първия си гол за националния отбор след ситуация един на един с вратаря.

Крайното 7:0 оформи Джулиано Симеоне в третата минута на добавеното време, с което тимът на Лионел Скалони записа впечатляващ разгром.

Победата идва в особено емоционален момент за Аржентина. На 6 октомври предстои контролата с Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, която се очаква да бъде последният мач на Лионел Меси за националния отбор на родна земя.