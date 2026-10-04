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Русия съкруши Намибия с шест гола в Екатеринбург

Русия съкруши Намибия с шест гола в Екатеринбург

4 Октомври, 2026 09:10 516 13

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Домакините напълно доминираха над своя африкански съперник

Русия съкруши Намибия с шест гола в Екатеринбург - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Русия записа втора поредна победа по време на настоящата пауза за международни срещи, след като разгроми състава на Намибия с категоричното 6:0. На стадиона в Екатеринбург домакините напълно доминираха над своя африкански съперник и нанизаха пет попадения през второто полувреме.

Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато Артьом Карпукас комбинира отлично с Лечий Садулаев, а последният бе точен за 1:0.

След паузата натискът на руския тим се усили значително и в 54-ата минута Данил Пруцев удвои аванса, възползвайки се от асистенция на Глебов. Десет минути по-късно Константин Тюкавин покачи на 3:0 с прецизно изпълнение. В края на срещата последва истински нов тотален натиск – в 85-ата минута Максим Глушенков реализира четвърто попадение след подаване на Максим Петров, а само две минути след това самият Петров бе точен от дузпа за 5:0. Крайното 6:0 бе оформено в добавеното време, когато Камаиджанда Ндисиро си отбеляза нещастен автогол.

Следващото предизвикателство пред тима на Русия е приятелският сблъсък срещу отбора на Нигерия, насрочен за 6 октомври в Нижни Новгород.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удар

    8 3 Отговор
    Това се казва руски съкрушителен удар срещу многократния световен шампион Намибия.

    Коментиран от #2

    09:14 04.10.2026

  • 2 Смех

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Удар":

    Друго си е да биеш някакви острови с 12:0, а после да паднеш от европейските величия Люксембург и Исландия, а?!

    09:17 04.10.2026

  • 3 Аа майкуууу

    4 2 Отговор
    Намибия вика.😂😂😂😂😂😂

    09:21 04.10.2026

  • 4 Ватенка

    3 1 Отговор
    Догодина ще се срещнем със Северна Корея....

    Коментиран от #6

    09:25 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Забраната Русия да участва

    3 1 Отговор
    в спортни събития си има и добрата страна. С една Испания резултатът нямаше да е същият.

    09:35 04.10.2026

  • 8 Изключително позитивна новина.

    0 0 Отговор
    Давайте повече такива. Може и от Новосибирск.
    Прочее, в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург в нощта на 16 срещу 17 юли 1918 г. е било изклано царското семейство.

    09:53 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейко

    0 0 Отговор
    Следващия мач ще с Папуа Нова Гвинея ,може би пак ще ги бием

    10:07 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Исландски гейзери

    0 0 Отговор
    Мода е национал от отбора на Гонзо

    10:32 04.10.2026

  • 13 Така се бие

    0 0 Отговор
    Трябва да се учим от братушките

    10:39 04.10.2026

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