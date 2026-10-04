Русия съкруши Намибия с шест гола в Екатеринбург

Националният отбор на Русия записа втора поредна победа по време на настоящата пауза за международни срещи, след като разгроми състава на Намибия с категоричното 6:0. На стадиона в Екатеринбург домакините напълно доминираха над своя африкански съперник и нанизаха пет попадения през второто полувреме.

Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато Артьом Карпукас комбинира отлично с Лечий Садулаев, а последният бе точен за 1:0.

След паузата натискът на руския тим се усили значително и в 54-ата минута Данил Пруцев удвои аванса, възползвайки се от асистенция на Глебов. Десет минути по-късно Константин Тюкавин покачи на 3:0 с прецизно изпълнение. В края на срещата последва истински нов тотален натиск – в 85-ата минута Максим Глушенков реализира четвърто попадение след подаване на Максим Петров, а само две минути след това самият Петров бе точен от дузпа за 5:0. Крайното 6:0 бе оформено в добавеното време, когато Камаиджанда Ндисиро си отбеляза нещастен автогол.

Следващото предизвикателство пред тима на Русия е приятелският сблъсък срещу отбора на Нигерия, насрочен за 6 октомври в Нижни Новгород.