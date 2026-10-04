Русия съкруши Намибия с шест гола в Екатеринбург

Националният отбор на Русия записа втора поредна победа по време на настоящата пауза за международни срещи, след като разгроми състава на Намибия с категоричното 6:0. На стадиона в Екатеринбург домакините напълно доминираха над своя африкански съперник и нанизаха пет попадения през второто полувреме.
Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато Артьом Карпукас комбинира отлично с Лечий Садулаев, а последният бе точен за 1:0.
След паузата натискът на руския тим се усили значително и в 54-ата минута Данил Пруцев удвои аванса, възползвайки се от асистенция на Глебов. Десет минути по-късно Константин Тюкавин покачи на 3:0 с прецизно изпълнение. В края на срещата последва истински нов тотален натиск – в 85-ата минута Максим Глушенков реализира четвърто попадение след подаване на Максим Петров, а само две минути след това самият Петров бе точен от дузпа за 5:0. Крайното 6:0 бе оформено в добавеното време, когато Камаиджанда Ндисиро си отбеляза нещастен автогол.
Следващото предизвикателство пред тима на Русия е приятелският сблъсък срещу отбора на Нигерия, насрочен за 6 октомври в Нижни Новгород.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удар
Коментиран от #2
09:14 04.10.2026
2 Смех
До коментар #1 от "Удар":Друго си е да биеш някакви острови с 12:0, а после да паднеш от европейските величия Люксембург и Исландия, а?!
09:17 04.10.2026
3 Аа майкуууу
09:21 04.10.2026
4 Ватенка
Коментиран от #6
09:25 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Забраната Русия да участва
09:35 04.10.2026
8 Изключително позитивна новина.
Прочее, в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург в нощта на 16 срещу 17 юли 1918 г. е било изклано царското семейство.
09:53 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Копейко
10:07 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Исландски гейзери
10:32 04.10.2026
13 Така се бие
10:39 04.10.2026