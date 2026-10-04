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Дъщерята на Чад Лоу проговори след смъртта на сестра си Фиона
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Чад Лоу проговори след смъртта на сестра си Фиона

4 Октомври, 2026 10:42 697 1

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17-годишната Мейбъл Лоу публикува снимки от детството си със сестра си и обеща да пази паметта ѝ

Дъщерята на Чад Лоу проговори след смъртта на сестра си Фиона - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мейбъл Лоу, най-голямата дъщеря на актьора Чад Лоу, проговори публично след смъртта на 13-годишната си сестра Фиона. 17-годишната Мейбъл публикува в Instagram снимки от детството на двете момичета и написа: „Обичам те толкова много, Фиона“.

В посланието си тя заявява, че ще почита сестра си завинаги и ще пази спомена за нея. Мейбъл допълва, че се надява Фиона да е намерила покой. Публикацията е първата ѝ публична реакция след трагедията.

Дъщерята на Чад Лоу проговори след смъртта на сестра си Фиона
Снимка: Инстаграм

Семейството потвърди смъртта на 29 септември

Чад Лоу и съпругата му Ким Пейнтър потвърдиха смъртта на дъщеря си на 29 септември 2026 г. В изявление семейството описа Фиона като „любящо, умно и креативно момиче“, което обичало да танцува. Близките заявиха още, че тя е била обожавана от сестрите си и дълбоко обичана от родителите си, и поискаха молитви и лично пространство.

Фиона беше втората от трите дъщери на Чад Лоу и Ким Пейнтър. Семейството има още Мейбъл и по-малката Никиси.

Причината за смъртта беше установена по-късно

След първоначалното съобщение семейството не разкри причината за смъртта. Медицинският експерт на окръг Лос Анджелис по-късно определи смъртта като самоубийство. Подробности за начина, по който е настъпила смъртта, не са публично съобщавани.

В изявлението си близките на Фиона посочиха телефон 988 за хора, които се намират в психическа криза или се нуждаят от подкрепа.

Източници: Page Six, Лос Анджелис Таймс, ABC News


САЩ
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