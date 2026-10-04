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Спортът по ТВ в неделя (4 октомври)

4 Октомври, 2026 09:39 604 0

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  • снукър-
  • формула 1

Разнообразие от спортни събития по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (4 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

10.00 Формула 1: Гран при на Бахрейн - Диема спорт 3

11.00 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 2

12.00 Водна топка: Суперкупа на България - БНТ 3

13.00 Баскетбол: Коруня – Билбао Диема спорт 3

13.00 Баскетбол: Леида – Бургос - Нова спорт

13.20 Колоездене: Европейско първенство - Евроспорт 1

13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

13.30 Баскетбол: Обрайдоро – Реал Мадрид - Диема спорт 2

14.00 Футбол: Купа България, Миньор Пк – Берое - Диема спорт

15.00 Рали: световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Азербайджан – Литва - Диема спорт 3

18.00 Баскетбол: Сарагоса – Валенсия - Нова спорт

19.00 Футбол: Малта – Андора - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Косово – Австрия - Диема спорт 3

19.00 Баскетбол: Баскония – Жирона - Диема спорт

19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

20.00 Хокей: НХЛ, Детройт – Уинипег - МАХ Спорт 1

20.00 Американски футбол: НФЛ, Филаделфия – Лос Анджелис - МАХ Спорт 2

21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Португалия – Норвегия - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Гърция – Германия Диема спорт 3

21.45 Футбол: Нидерландия – Сърбия - Диема спорт

21.45 Футбол: Уелс – Дания - Нова спорт

22.00 Футбол: Жирона – Майорка - МАХ Спорт 4

23.20 Американски футбол: НФЛ, Сан Франциско – Денвър - МАХ Спорт 2


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