Спортът по ТВ в неделя (4 октомври)

10.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
10.00 Формула 1: Гран при на Бахрейн - Диема спорт 3
11.00 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 2
12.00 Водна топка: Суперкупа на България - БНТ 3
13.00 Баскетбол: Коруня – Билбао Диема спорт 3
13.00 Баскетбол: Леида – Бургос - Нова спорт
13.20 Колоездене: Европейско първенство - Евроспорт 1
13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
13.30 Баскетбол: Обрайдоро – Реал Мадрид - Диема спорт 2
14.00 Футбол: Купа България, Миньор Пк – Берое - Диема спорт
15.00 Рали: световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Азербайджан – Литва - Диема спорт 3
18.00 Баскетбол: Сарагоса – Валенсия - Нова спорт
19.00 Футбол: Малта – Андора - Диема спорт 2
19.00 Футбол: Косово – Австрия - Диема спорт 3
19.00 Баскетбол: Баскония – Жирона - Диема спорт
19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
20.00 Хокей: НХЛ, Детройт – Уинипег - МАХ Спорт 1
20.00 Американски футбол: НФЛ, Филаделфия – Лос Анджелис - МАХ Спорт 2
21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
21.45 Футбол: Португалия – Норвегия - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Гърция – Германия Диема спорт 3
21.45 Футбол: Нидерландия – Сърбия - Диема спорт
21.45 Футбол: Уелс – Дания - Нова спорт
22.00 Футбол: Жирона – Майорка - МАХ Спорт 4
23.20 Американски футбол: НФЛ, Сан Франциско – Денвър - МАХ Спорт 2
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