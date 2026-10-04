Спортът по ТВ в неделя (4 октомври)

Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от блок 464, жк “Люлин”, отиват на среща с министъра на вътрешните работи

Костадинов посети протест в столичния квартал “Люлин”. Протестът беше мирен и организиран от жителите на квартала. Причината са цигански о ...