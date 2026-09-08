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Лудогорец с нов звезден трансфер - взе Омар Рекик

Лудогорец с нов звезден трансфер - взе Омар Рекик

8 Септември, 2026 19:42 373 0

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Тунизийският национал, играл на Мондиал 2026, подсилва защитата на "орлите"

Лудогорец с нов звезден трансфер - взе Омар Рекик - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава да изненадва футболната общественост с активната си селекция това лято. След като вече привлече няколко класни попълнения, 14-кратните шампиони на България обявиха официално привличането на Омар Рекик – централен защитник с впечатляваща визитка и опит от най-големите футболни сцени.

Роден в Хелмонд, Нидерландия, на 20 декември 2001 г., 188-сантиметровият бранител притежава двойно гражданство – тунизийско и нидерландско. Рекик е продукт на някои от най-реномираните футболни академии в Европа, сред които Фейенорд, Манчестър Сити, ПСВ Айндховен, Олимпик Марсилия, Херта и Арсенал. Именно в лондонския гранд той прави първите си стъпки в професионалния футбол, а след това натрупва ценен опит в Спарта Ротердам, Уигън (25 мача през сезон 2023/24), швейцарския Сервет и словенския Марибор.

Рекик не е просто поредното ново попълнение – той е национал на Тунис и участник на Световното първенство през 2026 година. На Мондиала защитникът изигра два пълни мача и дори се разписа във вратата на Швеция. Общо за националния отбор на Тунис Рекик има осем срещи и един гол, което подчертава неговата класа и международен опит.

След като премина безпроблемно през всички медицински и фитнес изпитания, Рекик официално стана част от състава на Лудогорец. Очаква се още в сряда той да се включи в първата си тренировка с новите си съотборници. „Изключително съм щастлив, че ще нося екипа на Лудогорец. Очаквам с нетърпение да се запозная с отбора и да започна работа на терена“, сподели развълнуваният защитник.

С привличането на Омар Рекик, Лудогорец вече разполага с четирима футболисти, които са участвали на Мондиал 2026 – заедно с Амир Хаджиахметович, Хосам Абделмагид и Дерой Дуарте, който също се разписа на световната сцена. Рекик е седмото ново попълнение за разградчани това лято, след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид, Иво Гърбич, Иван Желизко и Амир Хаджиахметович.


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