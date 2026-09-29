Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Времето днес, прогноза за вторник, 29 септември: Облачно, на места ще превали

Времето днес, прогноза за вторник, 29 септември: Облачно, на места ще превали

29 Септември, 2026 03:00 578 5

  • прогноза за времето-
  • нимх-
  • дъжд-
  • температури-
  • сняг

Над 2000 метра валежите ще са от сняг

Времето днес, прогноза за вторник, 29 септември: Облачно, на места ще превали - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно време ще преобладава над по-голямата част от България във вторник, 29 септември. На места в Източна България и планинските райони ще превали слаб дъжд, а над 2000 метра валежите ще са от сняг, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. „Ще преобладава облачно време“, гласи прогнозата на института.

Ще духа умерен вятър от север-североизток, който в източните райони временно ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – предимно между 18° и 23°. За София прогнозата е за около 8° сутринта и 19° през деня, в Пловдив – около 11° и 21°, във Варна – около 14° и 20°, а в Бургас – около 15° и 21°.

Над планините облачността ще бъде значителна, с възможност за валежи от дъжд и сняг по високите части. Вятърът там ще е умерен до силен от север-североизток. По Черноморието облачността също ще е по-често значителна, като североизточният вятър ще се усеща по-силно.

Прогнозата за вторник идва след предимно слънчев понеделник, когато температурите ще достигнат 19°-24°. През следващото денонощие облачността ще се увеличи, а валежите ще бъдат главно в източната половина на страната и в планините.

Източници: Вести, БТА


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    2 1 Отговор
    Хубав ден!

    04:26 29.09.2026

  • 3 Херо

    2 0 Отговор
    Всички проблеми в държавата бяха решени, остана само Мунчо да назначи Ракиена полиция, която да претърсва мазетата и таваните с дрегери.“

    05:09 29.09.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    В Събота горе ми се стори, че вали и суграшица.

    05:47 29.09.2026

  • 5 КОЙ Е ОЛИГАРХА

    0 0 Отговор
    КОЙТО ЩЕ КОНТРОЛИРА
    ВАРЕНЕТО НА РАКИЯ ?

    РАДЕВ ЗАЩО МЪЛЧИ
    А КАРА СВОЯ ГЪЛЪБ
    ДА АТАКУВА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ?

    06:22 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол