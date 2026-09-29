Времето днес, прогноза за вторник, 29 септември: Облачно, на места ще превали

Облачно време ще преобладава над по-голямата част от България във вторник, 29 септември. На места в Източна България и планинските райони ще превали слаб дъжд, а над 2000 метра валежите ще са от сняг, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. „Ще преобладава облачно време“, гласи прогнозата на института.

Ще духа умерен вятър от север-североизток, който в източните райони временно ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – предимно между 18° и 23°. За София прогнозата е за около 8° сутринта и 19° през деня, в Пловдив – около 11° и 21°, във Варна – около 14° и 20°, а в Бургас – около 15° и 21°.

Над планините облачността ще бъде значителна, с възможност за валежи от дъжд и сняг по високите части. Вятърът там ще е умерен до силен от север-североизток. По Черноморието облачността също ще е по-често значителна, като североизточният вятър ще се усеща по-силно.

Прогнозата за вторник идва след предимно слънчев понеделник, когато температурите ще достигнат 19°-24°. През следващото денонощие облачността ще се увеличи, а валежите ще бъдат главно в източната половина на страната и в планините.

Източници: Вести, БТА