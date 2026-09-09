Иско вписа името си в историята на Шампионската лига с безпрецедентен рекорд

Футболната сцена на Европа отново стана свидетел на нещо невиждано – Иско, прочутият испански халф, записа уникално постижение в Шампионската лига. С появата си на терена за Бетис в драматичния двубой срещу Лил (3:2), той се превърна в първия играч, който участва в турнира с пет различни испански отбора. Това е рекорд, който досега никой друг не е успявал да постигне в рамките на едно национално първенство.

Пътешествието на Иско из испанския футболен елит е истинска приказка. През годините той е защитавал цветовете на Валенсия (2010-11), Малага (2012-13), Реал Мадрид (2013-21), Севиля (2022-23) и сега Бетис (2026-27). Всеки от тези клубове е оставил отпечатък в кариерата му, а Иско – в тяхната история. До този момент рекордът за най-много клубове от една страна в Шампионската лига се държеше от Ернан Креспо, Стефан Далма, Хатем Бен Арфа, Бурак Йълмаз и Рахийм Стърлинг, които са играли за четири различни тима.

Освен че е рекордьор по брой клубове, Иско може да се похвали и с най-много спечелени трофеи от Шампионската лига сред всички активни футболисти, които участват в тазгодишното издание на турнира. Петте му отличия са доказателство за класата и постоянството му на най-високо ниво. Това го превръща не само в легенда на испанския футбол, но и в истински символ на успеха в Европа.