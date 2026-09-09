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Иско вписа името си в историята на Шампионската лига с безпрецедентен рекорд

Иско вписа името си в историята на Шампионската лига с безпрецедентен рекорд

9 Септември, 2026 08:27 541 1

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Испанският магьосник на терена стана първият футболист с участие за пет различни клуба от една държава в най-престижния европейски турнир

Иско вписа името си в историята на Шампионската лига с безпрецедентен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната сцена на Европа отново стана свидетел на нещо невиждано – Иско, прочутият испански халф, записа уникално постижение в Шампионската лига. С появата си на терена за Бетис в драматичния двубой срещу Лил (3:2), той се превърна в първия играч, който участва в турнира с пет различни испански отбора. Това е рекорд, който досега никой друг не е успявал да постигне в рамките на едно национално първенство.

Пътешествието на Иско из испанския футболен елит е истинска приказка. През годините той е защитавал цветовете на Валенсия (2010-11), Малага (2012-13), Реал Мадрид (2013-21), Севиля (2022-23) и сега Бетис (2026-27). Всеки от тези клубове е оставил отпечатък в кариерата му, а Иско – в тяхната история. До този момент рекордът за най-много клубове от една страна в Шампионската лига се държеше от Ернан Креспо, Стефан Далма, Хатем Бен Арфа, Бурак Йълмаз и Рахийм Стърлинг, които са играли за четири различни тима.

Освен че е рекордьор по брой клубове, Иско може да се похвали и с най-много спечелени трофеи от Шампионската лига сред всички активни футболисти, които участват в тазгодишното издание на турнира. Петте му отличия са доказателство за класата и постоянството му на най-високо ниво. Това го превръща не само в легенда на испанския футбол, но и в истински символ на успеха в Европа.


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