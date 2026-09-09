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Президентът на Барселона към Реал Мадрид: Правете каквото сметнете за добре

Президентът на Барселона към Реал Мадрид: Правете каквото сметнете за добре

9 Септември, 2026 18:00 527 1

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Имаме страхотен и много конкурентен състав, много сме щастливи

Президентът на Барселона към Реал Мадрид: Правете каквото сметнете за добре - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се възползва от присъствието си на официалния обяд с ръководството на Фейенорд преди старта на тима в Шампионската лига, за да коментира актуалните теми в лагера на „блаугранас“. Той започна с похвала за страхотната работа на Деко през лятото: „Имаме страхотен и много конкурентен състав, много сме щастливи“.

Президентът на Барселона призна, че през този сезон отборът се цели повече от всякога във всички трофеи, като специално внимание се обръща на Шампионската лига: „Започнахме сезона много добре. Целта ни е да спечелим трета поредна титла в Ла Лига, да продължим да бъдем кралете на Купата, да спечелим Суперкупата, за да ударим по масата в средата на сезона, и разбира се, да спечелим Шампионската лига, която е голямата ни мечта“.

Лапорта не пожела да налива масло в огъня по повод съдийските оплаквания от страна на Реал Мадрид от началото на сезона, но уточни: „Това, което правят другите, по принцип не е проблем, стига да не преминават границата на уважението и институционалното съгласие. Нека правят каквото сметнат за добре. Това, което не може да има, е нарушаване на добрия тон между институциите“.

Относно номинациите за „Златната топка“, където клубът има 16 кандидати от мъжкия и женския футбол, той изрази съжаление за отсъствието на Педри и Рафиня: „Съжалявам, че не са там. Те направиха достатъчно, за да бъдат номинирани. Това е индивидуално признание и те заслужаваха да бъдат сред 30-те най-добри“.

Въпреки това той вярва, че в крайна сметка наградата ще отиде при Ламин Ямал: „Той е много зрял, гениален е. Смятам го за гений, дори и на пресконференциите, където е много находчив и остроумен. Бих се радвал, ако спечели „Златната топка“. Той е един от явните фаворити. Намира се на зрелищно ниво. Номинацията му е повече от заслужена. Неговата смелост и зрялост се доказват и от капитанската му роля“.


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