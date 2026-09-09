Арсенал избегна санкция от УЕФА след отменена пресконференция

Изненадващи технически проблеми във въздушния трафик на Великобритания предизвикаха истински смут в редиците на Арсенал точно преди дългоочаквания им двубой срещу Наполи в Шампионската лига. Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета и един от неговите футболисти не успяха да се явят на задължителната пресконференция преди мача, тъй като полетът на отбора до Неапол бе сериозно забавен.

Въпреки че отсъствието от официалните медийни ангажименти обикновено води до строги санкции, този път европейската футболна централа прояви гъвкавост. УЕФА прие обясненията на Арсенал, че закъснението е било причинено от форсмажорни обстоятелства – неочакван срив в системата за управление на въздушния трафик, който засегна десетки полети на Острова. Така лондончани избегнаха глоба, а отменената пресконференция няма да им донесе допълнителни главоболия.

Въпреки неволите по летищата, Арсенал пристигна в Италия с настроение и амбиция. В състава се завръща защитникът Юриен Тимбер, който не е играл официален мач от април заради тежка контузия. Тимбер е включен в групата за първия европейски сблъсък на "артилеристите" този сезон, което е добра новина за феновете на тима. Лондончани стартираха кампанията си във Висшата лига с три последователни победи, а сега ще се опитат да пренесат добрата си форма и на европейската сцена. Миналата година Арсенал достигна до финала на Шампионската лига, където отстъпи на ПСЖ, но този сезон амбициите са още по-високи.