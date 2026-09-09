Рекордна посещаемост на финала за Суперкупата

Рекордна посещаемост ще има днешният финал за BET.bg Суперкупа на България между Левски и ЦСКА. Очаква се на мача довечера на Националния стадион "Васил Левски" да има 26 000 зрители.

Доста по-активни в закупуването на билети са феновете на "сините", които ще бъдат в Сектор А и Сектор Б, са останали само 166 пропуска. 53 % от предвидените билети за "червените" привърженици в Сектор В и Сектор Г все още са свободни.