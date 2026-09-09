Рекордна посещаемост на финала за Суперкупата

Рекордна посещаемост ще има днешният финал за BET.bg Суперкупа на България между Левски и ЦСКА. Очаква се на мача довечера на Националния стадион "Васил Левски" да има 26 000 зрители.
Доста по-активни в закупуването на билети са феновете на "сините", които ще бъдат в Сектор А и Сектор Б, са останали само 166 пропуска. 53 % от предвидените билети за "червените" привърженици в Сектор В и Сектор Г все още са свободни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Александър Попов
15:41 09.09.2026
2 Голям праз
Всеки хазартен мутромафиот в България си има футболен отбор, за да може стадото да блее по него, докато той забогатява още повече с мръсен бизнес.
15:48 09.09.2026
3 Геша
16:06 09.09.2026