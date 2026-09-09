Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА отбелязва годишнина от първата си шампионска титла

ЦСКА отбелязва годишнина от първата си шампионска титла

9 Септември, 2026 16:00 449 7

  • цска-
  • футбол-
  • шампионска титла

"Червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване

ЦСКА отбелязва годишнина от първата си шампионска титла - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 78 години от първата шампионска титла на ЦСКА. На 9 септември 1948 г. "червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване.

Ето какво написаха „червените“:

„78 години от първата ни шампионска титла!

Днес отбелязваме годишнината от 9 септември 1948 г., когато ЦСКА за първи път триумфира като първенец на България – още в годината на своето основаване. Победата с 3:1 срещу Левски (и общ резултат във финала 4:3) е постигната благодарение на решителен гол на незабравимия ни капитан Нако Чакмаков в последната минута!

Героите за армейския тим са: Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Никола Божилов, Кирил Богданов“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    ей!! червени боклуци!! прегърнете се със сините клоуни , и честно кажете , кво ви трябва за КЕШ!!! всички около нас са печелили..без Макетата

    Коментиран от #4

    16:08 09.09.2026

  • 2 Комунистически извращение

    4 3 Отговор
    Нов 9 септември ли чакате

    Коментиран от #3

    16:13 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ти да не си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    един от 13те семкаджии от разГрад :D:D:D:D

    16:17 09.09.2026

  • 5 Левски 1914

    6 2 Отговор
    И 10 години, откакто ФАЛИРА.

    16:18 09.09.2026

  • 6 1948 - 2016 – 68 години история

    2 0 Отговор
    За умрелите или добро или нищо!

    16:49 09.09.2026

  • 7 ТРЯБВА ДА БРОЯТ СЛЕД 2016

    2 0 Отговор
    Ментето не е ЦСКА, сбирток от чужбина и недоразумения по трибуните!
    Амин

    17:00 09.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове