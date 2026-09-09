ЦСКА отбелязва годишнина от първата си шампионска титла

Днес се навършват 78 години от първата шампионска титла на ЦСКА. На 9 септември 1948 г. "червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване.

Ето какво написаха „червените“:

„78 години от първата ни шампионска титла!

Днес отбелязваме годишнината от 9 септември 1948 г., когато ЦСКА за първи път триумфира като първенец на България – още в годината на своето основаване. Победата с 3:1 срещу Левски (и общ резултат във финала 4:3) е постигната благодарение на решителен гол на незабравимия ни капитан Нако Чакмаков в последната минута!

Героите за армейския тим са: Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Никола Божилов, Кирил Богданов“.