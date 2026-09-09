ЦСКА отбелязва годишнина от първата си шампионска титла

Днес се навършват 78 години от първата шампионска титла на ЦСКА. На 9 септември 1948 г. "червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване.
Ето какво написаха „червените“:
„78 години от първата ни шампионска титла!
Днес отбелязваме годишнината от 9 септември 1948 г., когато ЦСКА за първи път триумфира като първенец на България – още в годината на своето основаване. Победата с 3:1 срещу Левски (и общ резултат във финала 4:3) е постигната благодарение на решителен гол на незабравимия ни капитан Нако Чакмаков в последната минута!
Героите за армейския тим са: Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Никола Божилов, Кирил Богданов“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
16:08 09.09.2026
2 Комунистически извращение
Коментиран от #3
16:13 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ти да не си
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":един от 13те семкаджии от разГрад :D:D:D:D
16:17 09.09.2026
5 Левски 1914
16:18 09.09.2026
6 1948 - 2016 – 68 години история
16:49 09.09.2026
7 ТРЯБВА ДА БРОЯТ СЛЕД 2016
Амин
17:00 09.09.2026