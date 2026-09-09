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Ман Юнайтед обяви нов спонсор

Ман Юнайтед обяви нов спонсор

9 Септември, 2026 16:30 381 0

  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • спонсор

Сделката е най-голямата в историята на „червените дяволи“ за спонсор на тази част от екипа, като финансовите параметри не са официално обявени

Ман Юнайтед обяви нов спонсор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед подписа ново многомилионно спонсорско споразумение със SumUp, която става официален партньор на клуба за рекламното пространство върху ръкава на екипа. Сделката е най-голямата в историята на „червените дяволи“ за спонсор на тази част от екипа, като финансовите параметри не са официално обявени.

SumUp заменя DXC Technology, чийто договор изтече след края на сезон 2025/26.Новото партньорство идва след любопитен казус в началото на сезона, когато Манчестър Юнайтед излезе в първия си мач от Премиър лийг с празен ръкав. Според правилата на първенството отборите без рекламен партньор трябва да поставят логото на лигата и задължителното послание „No Room For Racism“ и на двата ръкава. Впоследствие проблемът беше отстранен, а клубът вече ще разполага с нов постоянен спонсор.

Манчестър Юнайтед определи SumUp като бързо развиваща се глобална компания и подчерта, че договорът е част от стратегията за увеличаване на търговските приходи. От клуба очакват партньорството да даде на SumUp по-близък достъп до огромната международна фенска база на английския гранд чрез различни кампании, преживявания и инициативи.


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