ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

Стадион "Българска армия" получи необходимия документ - акт 16! Мечтата на "червената" общност е факт и се очаква след паузата за националните отбори ЦСКА да се завърне в своя дом в Борисовата градина. Реконструкцията на спортното съоръжение продължи близо две години и половина - период, през който тимът домакинстваше на Националния стадион.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Днес е исторически ден за цялата ни общност - една от последните и най-важни стъпки към завръщането в нашия дом вече е направена! Днес стадион "Българския армия" официално получи необходимия документ - акт 16, с който съоръжението вече е въведено в експлоатация.

Мечтата ни е факт! Честитим на всички наши привърженици и на цялата спортна общественост, която ще може да се гордее с най-модерния стадион у нас!

Остана само стадионът да бъде предоставен на ЦСКА за ползване. Амбицията ни е след предстоящата пауза за националните отбори ЦСКА най-накрая да се завърне в историческия си дом!

С тази изключително радостна новина поздравяваме всички, които вярват в ЦСКА. Нека това е моментът, след който ще загърбим всички разделения и заедно ще гледаме в една посока! ЦСКА е силен, когато е обединен и цялата армейска общност е като юмрук!

Не спирайте да подкрепяте любимия клуб. Нека с обща вяра и търпение – всички заедно, да преодолеем изпитанията по пътя ни! ЦСКА е обречен на успехи и слава!

Честито, армейци!"