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ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

9 Септември, 2026 16:45 960 3

  • цска-
  • стадион българска армия-
  • футбол

Реконструкцията на спортното съоръжение продължи близо две години и половина - период, през който тимът домакинстваше на Националния стадион

ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стадион "Българска армия" получи необходимия документ - акт 16! Мечтата на "червената" общност е факт и се очаква след паузата за националните отбори ЦСКА да се завърне в своя дом в Борисовата градина. Реконструкцията на спортното съоръжение продължи близо две години и половина - период, през който тимът домакинстваше на Националния стадион.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Днес е исторически ден за цялата ни общност - една от последните и най-важни стъпки към завръщането в нашия дом вече е направена! Днес стадион "Българския армия" официално получи необходимия документ - акт 16, с който съоръжението вече е въведено в експлоатация.

Мечтата ни е факт! Честитим на всички наши привърженици и на цялата спортна общественост, която ще може да се гордее с най-модерния стадион у нас!

Остана само стадионът да бъде предоставен на ЦСКА за ползване. Амбицията ни е след предстоящата пауза за националните отбори ЦСКА най-накрая да се завърне в историческия си дом!

С тази изключително радостна новина поздравяваме всички, които вярват в ЦСКА. Нека това е моментът, след който ще загърбим всички разделения и заедно ще гледаме в една посока! ЦСКА е силен, когато е обединен и цялата армейска общност е като юмрук!

Не спирайте да подкрепяте любимия клуб. Нека с обща вяра и търпение – всички заедно, да преодолеем изпитанията по пътя ни! ЦСКА е обречен на успехи и слава!

Честито, армейци!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И сега да не го заложите

    4 4 Отговор
    Преди още да сте играли на него!

    Коментиран от #2

    16:55 09.09.2026

  • 2 Смешко

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "И сега да не го заложите":

    То у Подуене обора, няма една тоалетна за зрителите. Всички покаят по трибуните.

    Коментиран от #3

    17:01 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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