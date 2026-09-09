ЦСКА 1948 привлече бразилски бранител

ЦСКА 1948 обяви пореден трансфер в редиците си. "Червените" се подсилиха с бразилеца Емерсон Барбоса.
„Добре дошъл в ЦСКА, Емерсон Барбоса!
Роденият в Какоал, Бразилия, 28-годишен футболист пристига в София от бразилския Гуарани, за да подсили левия фланг на „червените“.
Висок 1,81 м., бърз, агресивен и с отличен десен крак, Емерсон ще внесе още динамика, вариативност и южноамериканска класа в ЦСКА.
Пожелаваме му много успехи, силни мачове и победи“, написаха от ЦСКА 1948.
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1 Специалиста
17:43 09.09.2026
2 ШЕКСПИР
17:57 09.09.2026