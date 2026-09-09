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ЦСКА 1948 привлече бразилски бранител

ЦСКА 1948 привлече бразилски бранител

9 Септември, 2026 17:15 405 2

  • цска 1948-
  • футбол-
  • емерсон барбоса

Добре дошъл в ЦСКА, Емерсон Барбоса

ЦСКА 1948 привлече бразилски бранител - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 обяви пореден трансфер в редиците си. "Червените" се подсилиха с бразилеца Емерсон Барбоса.

„Добре дошъл в ЦСКА, Емерсон Барбоса!

Роденият в Какоал, Бразилия, 28-годишен футболист пристига в София от бразилския Гуарани, за да подсили левия фланг на „червените“.

Висок 1,81 м., бърз, агресивен и с отличен десен крак, Емерсон ще внесе още динамика, вариативност и южноамериканска класа в ЦСКА.

Пожелаваме му много успехи, силни мачове и победи“, написаха от ЦСКА 1948.


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  • 1 Специалиста

    1 0 Отговор
    Щом са го пуснали от Бразилия на ЦСКА, значи е футболист за големи дела.

    17:43 09.09.2026

  • 2 ШЕКСПИР

    1 0 Отговор
    Закривайте казино БФС ,да играят само българи !!!

    17:57 09.09.2026

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